Messi dient Mbappé vlijmscherp van repliek: 'Dat zijn er teveel om dat te kunnen zeggen'

heeft voor de camera's van ESPN gereageerd op een uitspraak van voormalig ploeggenoot . Die verklaarde enkele dagen geleden dat het EK een moeilijker toernooi is om te spelen dan het WK.

Mbappé, die Paris Saint-Germain deze zomer verruilt voor Real Madrid, kan beide toernooien goed met elkaar vergelijken. Met Frankrijk kroonde hij zich op zijn eerste allereerste eindronde, het WK van 2018, direct tot wereldkampioen. Drie jaar later strandden Les Bleus op het EK echter in de achtste finale, waarin Zwitserland na strafschoppen te sterk was. Eind 2022 stonden de toenmalig PSG-ploeggenoten Messi en Mbappé in Qatar tegenover elkaar in de WK-finale, waarin de Argentijnen na penalty's aan het langste eind trokken.

Artikel gaat verder onder video

"Voor mij is het EK moeilijker dan het WK, hoewel er bij die laatste meer druk komt kijken", merkte Mbappé vorige week op. "Alle teams kennen elkaar hier (op het EK, red.), iedereen speelt vaak tegen elkaar. Tactisch is het allemaal heel erg met elkaar te vergelijken", verduidelijkte de superster, die op 21 juni tegenover het Nederlands elftal staat in het tweede duel in de poulefase.

Messi komt met een duidelijke reactie: "Hij heeft voor het WK ook al wat over Zuid-Amerikaanse landen geroepen", merkt de achtvoudig winnaar van de Ballon d'Or op. "Iedereen vindt zijn eigen toernooi het belangrijkst. Natuurlijk: het EK is heel belangrijk, daar spelen grote landen. Maar niet Argentinië, drie keer wereldkampioen, Brazilië, vijf keer wereldkampioen en Uruguay, twee keer wereldkampioen. Dat zijn teveel wereldkampioenen om te kunnen zeggen dat het EK het moeilijkst is, toch? De besten spelen op het WK", concludeert de speler van Inter Miami dan ook.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus zijn de definitieve selecties van alle deelnemers inmiddels bekend.