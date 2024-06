Dissonant Oranje onder vuur: 'Chagrijnig gezicht, weinig werklust, verkeerde instelling'

kon zondag andermaal niet overtuigen in het shirt van Oranje, waar hij dat bij zijn club RB Leipzig wel vaak doet. Volgens Kees Kist is zijn instelling onderdeel van het probleem.

Na de moeizame overwinning op Polen (2-1) gaf Kist voor De Telegraaf cijfers aan de spelers van het Nederlands elftal. De speler die het laagste cijfer kreeg was Simons, hij werd beoordeeld met een 5,5. "Als je niet je dag hebt en gewoon niet in goeden doen bent, is het minste wat er van je wordt verlangd dat je er alles aan doet en qua werklust een inspiratie bent voor het team. Maar bij Simons gebeurt het tegenovergestelde, het koppie gaat omlaag en als hij in beeld komt staat het gezicht op chagrijn. Die instelling moet hij veranderen. En je moet, zeker op een EK, begrijpen dat als het niet zo lekker loopt, je gewisseld kan worden."

De uitblinkers van Oranje waren voor Kist Cody Gakpo en Bart Verbruggen. Beiden kregen ze een 7,5. "Als je 21 jaar bent en je straalt op je eerste EK zoveel zelfvertrouwen uit, dan is dat ongelooflijk knap", zegt de oud-voetballer en -manager over de Nederlandse doelman. "Hij manifesteerde zich meteen met een aantal goede reddingen en de cruciale bal die hij in de slotfase pakte. Daaraan herken je een topkeeper." Ook Gakpo kreeg de complimenten. "Wat een snelheid en wat een dreiging! Echt geweldig. Van de linkerkant moet hij als aanvaller niet meer af. Hij gaat tegenstanders voorbij alsof ze er niet staan."

Ook andere namen verdienen lof van Kist. "Koeman verdient een acht. Hij had het elftal goed staan, hij heeft precies de goede beslissingen genomen." Een licht punt van kritiek ontvangt de bondscoach wel. "Misschien zou ik Jeremie Frimpong al in de rust hebben gebracht voor Xavi Simons." Er wordt tevens nog even stilgestaan bij supersub Wout Weghorst. "Hij liep de doelpalen eruit. Die jongen geeft zoveel energie aan het elftal. Zijn inzet en dynamiek doen alles, dat slaat ook over op het publiek."

