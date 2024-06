Sneijder geniet nog niet van Oranje: ‘Maar dat maakt ook helemaal niks uit’

Wesley Sneijder hoopt dat het Nederlands elftal ver komt op het Europees Kampioenschap. De recordinternational van Oranje is Ronald Koeman dankbaar en gunt het hem van harte om succesvol te zijn.

“Ik kan niet echt zeggen dat ik genoten heb van het Nederlands elftal”, geeft Sneijder aan in gesprek met ESPN. “Maar dat maakt ook helemaal niks uit. De eerste wedstrijd moet je gewoon winnen en dat hoeft helemaal niet goed te zijn. Ze hebben gewoon gedaan wat ze moeten doen.”

Artikel gaat verder onder video

Ondanks het moeizame begin heeft de 134-voudig international wel vertrouwen in de mannen van Koeman. “De spelers van wie je het meest verwacht, stonden er niet tegen Polen. Dat is niet erg. Het toernooi duurt hopelijk nog heel lang, dus ze moeten ook in het toernooi groeien. Ik hoop ook echt dat we ver komen. Voor ons allemaal, maar speciaal voor Ronald Koeman. Hij heeft me laten debuteren in het profvoetbal, dat blijft voor altijd bijzonder voor me.”

Wanneer hij een speler van de dag moet benoemen, kiest hij logischerwijs voor Wout Weghorst, die voor de derde keer op rij als invaller scoorde voor Oranje. “Dat is een kwaliteit hè. We kunnen concluderen dat het geen toeval meer is. Maar nu moeten we niet ineens een discussie gaan starten dat Weghorst in de basis moet staan. Nee, hij geeft ook als hij maar vijf minuten krijgt maximaal gas. De tegenstander is moe aan het eind van de wedstrijd. Dat is zijn moment om toe te slaan. Hij heeft bewezen dat dit zijn kracht is en de discipline die hij in zo'n slotfase kan opbrengen is bewonderenswaardig”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.