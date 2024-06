Zoveel kans maakt Oranje op plek bij laatste zestien na overwinning op Polen

Een databureau heeft uitgerekend dat Oranje zeer waarschijnlijk bij de laatste zestien van het EK gaat behoren. Volgens de supercomputer van Nielsen's Gracenote blijft het Nederlands elftal voor 96% zeker in het toernooi na het groepsfase.

Polen leek zondag geruime tijd voor een stunt te zorgen. Het openingsdoelpunt van Adam Buska werd al snel weer tenietgedaan door Cody Gakpo, maar daarna stond de 1-1 lang op het scorebord. Het winnende doelpunt van Wout Weghorst in de 83ste minuut kan grote gevolgen met zich meebrengen.

Op het huidige EK gaan ook de vier beste nummers drie door naar de laatste zestien, waardoor de 'overlevingskans' vrij groot is. Een puntenaantal van vier is bijna altijd genoeg om in dit format naar de volgende ronde door te stoten en met nog twee wedstrijden voor de boeg heeft Oranje een goede stap gezet. Er is dus een kans van vier procent dat het elftal van Ronald Koeman het alsnog niet haalt. Ter vergelijking: voor het toernooi was de kans op een vroege uitschakeling zo'n twintig procent.

Ook de waarschijnlijke wedstrijden in de laatste zestien werden door de supercomputer berekend. Zo is er een 14% kans dat Nederland daarin Tsjechië treft. Frappant, aangezien dat juist de ploeg was die het Nederlands elftal naar huis schoot tijdens het vorige EK (0-2). Oekraïne is met 12% ook een belangrijke kandidaat om de ploeg van Koeman te treffen. Vrijdag speelt Nederland tegen Frankrijk, waarna de wereld er weer heel anders uit kan zien.

