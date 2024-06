Teamgenoten genieten van scorende Weghorst: ‘Je weet gewoon dat hij honderd procent geeft’

was zondagmiddag uitermate belangrijk voor het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Polen. De spits kwam in de 81ste minuut binnen de lijnen en schoot twee minuten later de 1-2 tegen de touwen, waarmee hij matchwinner werd. Zijn ploeggenoten zijn erg blij met wat hij met zich meebrengt.

“Hij is heel erg bezeten en dat is alleen maar goed voor ons, want hij neemt ons mee in zijn bezetenheid”, begint Georginio Wijnaldum tegenover De Telegraaf. “Tijdens kleine partijtjes, positiespelletjes en rondootjes: wanneer hij kan winnen geeft hij honderd procent. Het kan ook weleens vervelend zijn. Ik heb ook een momentje met hem gehad dat hij op me doorliep en dat ik boos werd. Maar eigenlijk moet je daar juist blij mee zijn, want Wout is een speler die je scherp houdt.”

Ook Memphis Depay ziet dat de manier waarop Weghorst traint belangrijk is. “Je ziet dat zijn manier van trainen zich uitbetaalt. Hij straalt uit dat hij erin komt om de winnende te maken. Ik denk dat dat iets goeds is. Als je dat vertrouwen hebt en toont, dan gaat het ergens in het universum jouw kant op.”

“Hij is een mooie gozer”, zegt reserveaanvoerder Nathan Aké. “Je weet gewoon dat hij honderd procent gaat geven als hij erin komt, dat hij duels gaat spelen en kracht geeft aan het team. Het elftal was wat vermoeider en dan komt hij met al zijn energie. Met Wout kunnen we ook wat directer spelen. Hij is een echte targetman, die altijd in de box is.”

Denzel Dumfries is het ermee eens dat Weghorst zich altijd enorm inzet. “Woutje is er altijd klaar voor”, geeft de verdediger aan. “Hij is een heel waardevolle speler voor ons. Met zijn energie en passie zorgt hij voor een boost in het elftal als hij invalt. Je ziet dat hij superbelangrijk is. Op het veld ga je met z’n allen als beesten tekeer en daarin is hij iemand die het voortouw neemt. Maar na de wedstrijd was hij wel weer gewoon rustig. Het is ook pas de eerste wedstrijd.”

