PSV bevestigt 'mooie slag': 'Wil alles winnen wat er te winnen valt'

PSV heeft het contract van opengebroken. De 23-jarige Marokkaanse middenvelder heeft in het Philips Stadion zijn handtekening gezet onder een verbeterd contract dat loopt tot medio 2029. Tot grote tevredenheid van Saibari zelf. "Het seizoen was al prachtig, maar dit is voor mij de kers op de taart."

"Ik ben heel blij, dat ik nog jaren bij PSV mag blijven”, laat Saibari weten. "De club geeft opnieuw aan dat ze vertrouwen in me hebben. Het is aan mij om dat op het veld uit te betalen. Ik wil de komende seizoenen doorgroeien en natuurlijk alles winnen wat er te winnen valt.”

Ook directeur voetbalzaken Eanrest Stewart is content met de contractverlenging. "Ismael heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Van PSV Academy tot de UEFA Champions League en alles daartussen; steeds heeft hij zijn waarde bewezen. Hij combineert power met techniek en dat maakt hem een zeer bijzondere speler. Hij had nog een contract tot de zomer van 2028 en we zijn blij daar een jaar aan toe te kunnen voegen. PSV slaat daarmee een mooie slag.”

Het is voor Saibari al de derde contractverlenging in drie jaar tijd. Zo ondertekende de middenvelder in 20222 een contract tot medio 2025 en een jaar later werd dat verlengd tot medio 2028. Nu wordt de verbintenis van Saibari opengebroken tot medio 2029, met betere voorwaarden. “PSV kan daardoor in de toekomst een hogere transfervergoeding vragen voor Saibari, waar de club volledig in gelooft”, schrijft Rik Elfrink.

Met het verlengen van het contract van Saibari denkt PSV in de toekomst een hogere transfersom te kunnen ontvangen voor de Marokkaans international. Afgelopen seizoen brak hij definitief door in de ploeg van Peter Bosz en was hij diverse malen belangrijk in nationale en internationale wedstrijden. Zo was de middenvelder in negentien competitiewedstrijden goed voor vijf doelpunten en vier assists.

Eventuele speculaties over een uitgaande transfer zijn nu van de baan. De middenvelder kon volgens het Eindhovens Dagblad al voor ‘het grote geld in Engeland’ gaan, maar kiest nu bewust voor een langer verblijf bij de Eindhovenaren. Voor PSV is dit opnieuw een belangrijke slag. Eerder al wist de landskampioen Malik Tillman definitief vast te leggen.

