Ajax zal niet al te positief terugkijken op 2025. De Amsterdammers gaven het afgelopen kalenderjaar in de laatste weken van de tweede seizoenshelft van 2024/25 een voorsprong van negen punten op PSV, en daarmee de titel, weg. Het huidige seizoen werd vervolgens dramatisch begonnen onder John Heitinga. Toch wil niet spreken van een ‘rampjaar’.

Voor Ajax is 2025 een jaar geweest om snel te vergeten. De Amsterdammers hadden in april, vijf speelrondes voor het einde, nog een voorsprong van negen punten op PSV. Daarmee leek de eerste landstitel sinds 2021/22 een feit te zijn, maar het seizoen eindigde in een deceptie. De Amsterdammers wisten vervolgens vier wedstrijden op rij niet te winnen, waardoor PSV de koppositie een wedstrijd voor het einde weer kon overnemen. Daags na de laatste competitiewedstrijd kondigde Francesco Farioli, die Ajax uit het slop had getrokken, zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA aan.

Artikel gaat verder onder video

Ajax besloot om Heitinga terug naar Amsterdam te halen als opvolger van de succesvolle Italiaan. Dat bleek echter geen gelukkig huwelijk; begin november werd de voormalig verdediger ontslagen. Op dat moment stond Ajax vierde in de Eredivisie en kansloos laatste in de Champions League. Onder interim-trainer Fred Grim krabbelden de Amsterdammers weer een beetje overeind, maar na vijf zeges op rij slaagde Ajax er zaterdag niet in om te winnen bij een tiental van NEC in de laatste wedstrijd van 2025: 2-2.

In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt Baas terug op het afgelopen kalenderjaar. “Alles wat je kan noemen, is dit jaar wel gebeurd”, begint de verdediger. “Dat is best bizar eigenlijk.” De linkspoot krijgt vervolgens de vraag of hij wel positieve dingen uit ‘zo’n rampjaar’ kan halen. “Nou, een rampjaar zou ik het niet willen noemen”, weerlegt Baas dat. “Maar we hebben wel heel moeilijke periodes beleefd. Daar leer je uiteindelijk ook weer van. Als speler en als club. Het is aan ons om sterk uit die periode te komen.”