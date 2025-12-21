Ajax zal niet al te positief terugkijken op 2025. De Amsterdammers gaven het afgelopen kalenderjaar in de laatste weken van de tweede seizoenshelft van 2024/25 een voorsprong van negen punten op PSV, en daarmee de titel, weg. Het huidige seizoen werd vervolgens dramatisch begonnen onder John Heitinga. Toch wil Youri Baas niet spreken van een ‘rampjaar’.
Voor Ajax is 2025 een jaar geweest om snel te vergeten. De Amsterdammers hadden in april, vijf speelrondes voor het einde, nog een voorsprong van negen punten op PSV. Daarmee leek de eerste landstitel sinds 2021/22 een feit te zijn, maar het seizoen eindigde in een deceptie. De Amsterdammers wisten vervolgens vier wedstrijden op rij niet te winnen, waardoor PSV de koppositie een wedstrijd voor het einde weer kon overnemen. Daags na de laatste competitiewedstrijd kondigde Francesco Farioli, die Ajax uit het slop had getrokken, zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA aan.
Ajax besloot om Heitinga terug naar Amsterdam te halen als opvolger van de succesvolle Italiaan. Dat bleek echter geen gelukkig huwelijk; begin november werd de voormalig verdediger ontslagen. Op dat moment stond Ajax vierde in de Eredivisie en kansloos laatste in de Champions League. Onder interim-trainer Fred Grim krabbelden de Amsterdammers weer een beetje overeind, maar na vijf zeges op rij slaagde Ajax er zaterdag niet in om te winnen bij een tiental van NEC in de laatste wedstrijd van 2025: 2-2.
In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt Baas terug op het afgelopen kalenderjaar. “Alles wat je kan noemen, is dit jaar wel gebeurd”, begint de verdediger. “Dat is best bizar eigenlijk.” De linkspoot krijgt vervolgens de vraag of hij wel positieve dingen uit ‘zo’n rampjaar’ kan halen. “Nou, een rampjaar zou ik het niet willen noemen”, weerlegt Baas dat. “Maar we hebben wel heel moeilijke periodes beleefd. Daar leer je uiteindelijk ook weer van. Als speler en als club. Het is aan ons om sterk uit die periode te komen.”
Nou Youri Baas moeten ze ook niet meer opstellen in het hart van de verdediging, hij verliest zijn directe tegenstander bij elk luchtduel volledig uit het oog. Het eerste doelpunt komt ook gewoon door Baas omdat hij verkeerd staat en zijn directe tegenstander kwijt is, hierdoor ontstaat er gevaar. En dat gebeurd mij iets te vaak met Youri Baas dat hij het aflegt in luchtduels. Dit is al de 6e keer ofso dat ik baas zie falen tijdens een luchtduel waar een goal uitkomt. Ajax heeft de verkeerde centrale verdediger uitgeleend. Ik vind kaplan toch wel wat beter en vooral mannelijker dan Youri Baas. Baas heeft vaak zoveel moeite in fysieke duels dat hij best wat risico’s neemt. Tijd voor een andere verdediger deze jongen valt te vaak door de mand, en wonder boven wonder blijft hij telkens buiten schot.
Het is wel een vreemd iets dat in de weken dat Ajax weer is gaan winnen Baas steeds slechter is gaan spelen. Maakt slippertjes, staat niet goed en maakt veel rare overtredingen waarvoor hij kaarten krijgt.
