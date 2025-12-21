Michiel Kramer is helemaal klaar met de dubbelrol van Dennis te Kloese bij Feyenoord, zo geeft de 37-jarige spits aan in FC Rijnmond. Te Kloese bekleedt al jaren de functies van algemeen directeur en technisch directeur in De Kuip. Dat maakt het complexer om hem verantwoordelijk te houden voor zijn beslissingen.
Feyenoord verkeert momenteel in een crisis; van de laatste elf wedstrijden werden er liefst acht verloren. Er wordt dan ook gespeculeerd over de toekomst van Robin van Persie. Verslaggever Dennis van Eersel krijgt bij FC Rijnmond de vraag of het lot van Te Kloese aan dat van de hoofdtrainer verbonden moet zijn. “Je moet het scheiden, omdat hij een dubbelrol heeft. Dit gaat over het werk dat hij als technisch directeur heeft gedaan”, antwoordt de journalist.
“Er is best al de nodige kritiek op hem, ook over spelers die zijn gekomen. Maar twee trainers in een jaar…”, speculeert Van Eersel. Feyenoord nam begin 2025 afscheid van de door Te Kloese aangestelde Brian Priske, waarna de bestuurder Van Persie hoofdtrainer maakte. “Dat zou te veel zijn.” Toch is een ontslag van Te Kloese niet vanzelfsprekend, doordat hij als algemeen directeur ook de nodige processen heeft lopen, zoals de eenwording met het stadion. “Om het echt aan elkaar te knopen, zou best riskant zijn.”
Kramer denkt dat Feyenoord nog maar een oplossing heeft. “Zet er gewoon een technisch directeur tussen. Wat zitten we nou moeilijk te doen?”, vraagt de spits, die tussen 2015 en 2018 in De Kuip speelde. “Hij kan gewoon geen twee functies in één doen, dat gaat niet. Het gaat al jaren zo, maar dit kan niet”, is hij fel. “Je moet er gewoon een technisch directeur naast zetten. Het kan toch niet dat hij algemeen en technisch directeur is? Wat zitten we nou raar te doen?” Bart Nolles haalt vervolgens aan dat Te Kloese in het verleden vooral technisch directeur is geweest en dat hij mogelijk daarom graag die functie erbij wilde doen. “Blijf dan td en word geen ad”, klinkt het advies van Kramer.
Ik denk ook dat het goed is om deze taken te scheiden. Niet zozeer met de gedachte dat je dan zijn lot makelijker aan een trainer kunt verbinden (hoeft van mij op dit moment niet), maar wel voor de focus op taken. Met een dubbelrol moet je hoe dan ook je aandacht verdelen over 2 rollen. Zie liever dat er dan iemand bij gaat komen, zodat iedereen zich op zijn/haar eigen taken kan concentreren.
