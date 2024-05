Dennis Higler laat spelers van NAC en Excelsior minutenlang wachten op aftrap

NAC Breda en Excelsior zijn dinsdagavond om 20.06 uur begonnen aan hun eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De aftrap in het Rat Verlegh Stadium was zes minuten later dan aanvankelijk gepland.

Reden van de verlate aftrap was de sfeeractie die de supporters van NAC hielden voorafgaand aan de aftrap. Bij de opkomst van beide teams werd er vuurwerk afgestoken op het veld. Ook werden er confettislingers verspreid.

Door het vuurwerk ontstond er veel rookontwikkeling in het stadion. Ook bleven de confettislingers liggen op het veld. Stewards moesten in actie komen om het veld speelklaar maken. Daardoor kon scheidsrechter Dennis Higler niet zijn toestemming geven voor de aftrap van de wedstrijd. Nadat ook de rook grotendeels was verdwenen, kon Higler pas om 20.06 uur eindelijk fluiten voor het begon van de wedstrijd.

