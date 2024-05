Het Midden-Oosten lonkt voor Vitesse: 'Zo zit het voetbal wereldwijd in elkaar'

Het valt niet uit te sluiten dat Vitesse opnieuw in buitenlandse handen valt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad dinsdagavond althans. De Arnhemmers zijn op zoek naar investeerders. Mochten lokale of andere Nederlandse blijven zich niet melden in de GelreDome, dan is het niet uitgesloten dat de club buiten de eigen landsgrenzen gaat zoeken. Vooral in het Midden-Oosten wordt de situatie in Arnhem met veel interesse op de voet gevolgd.

Het zijn zeer spannende tijden voor Vitesse. De Arnhemmers kregen onlangs een flinke puntenstraf, waardoor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit was. Binnen de lijnen was er dus duidelijkheid over de toekomst, maar daarbuiten is het nog altijd de vraag wat er met de club gaat gebeuren. Volgende week komt de licentiecommissie bijeen om te vergaderen over Vitesse. Mocht de commissie dan tot de conclusie komen dat de club gezond genoeg is om ook volgend seizoen ‘gewoon’ professioneel voetbal te spelen, moet er vanwege de benodigde tien miljoen euro voor de komende twee jaar wel nog naar investeerders worden gezocht.

“In de diepste crisis stelt iedereen dat Vitesse terug moet naar de basis. Dat er in Arnhem een provincieclub moet komen”, schrijft het AD, dat spreekt over ‘Plan Arnhem’. Lokale investeerders zouden Vitesse moeten redden, maar het is de vraag of die er überhaupt zullen komen. “Er is geen enkel signaal dat het lokale bedrijfsleven zulke fondsen beschikbaar stelt. Of een grote geldschieter uit Nederland”, zo klinkt het. Daardoor valt het niet uit te sluiten dat er opnieuw een buitenlandse investeerder aanklopt in Arnhem. “Natuurlijk hopen we dat Plan Arnhem een succes wordt. Maar we kijken ook verder dan alleen Arnhem. Of Nederland”, zegt interim-directeur Edwin Reijntjes. De club voert al gesprekken en wordt benaderd door ‘tussenpersonen die met geïnteresseerde partijen komen’.

Bronnen van de krant stellen dat de ontwikkelingen in de GelreDome ‘nauwlettend’ op de voet worden gevolgd in het Midden-Oosten. “Saudi-Arabië wordt vooral genoemd. Komen de aandelen in de stichting Vitesse Voor Altijd, dan krijgen Van der Kraan (adviseur, red.) en Reijntjes een sterke onderhandelingspositie. De club is voor buitenlandse investeerders echt wel miljoenen waard. Zo zit het voetbal wereldwijd in elkaar”, zo leest het. Vitesse moet er eerst voor zorgen dat de Russische aandelen naar de stichting Vitesse Voor Altijd gaan. Paul van der Kraan en Reijntjes kunnen die aandelen in pakketten van 24,9 procent verkopen. In dat geval komen de benodigde miljoenen ‘binnen in partjes’ en omzeilt Vitesse de licentiecommissie van de KNVB.

De Amerikaan Coley Parry zou in het spel rond een eventuele overname van Vitesse ook een ‘rol’ willen hebben. Parry trachtte de club over te nemen, maar zijn overname kreeg geen groen licht van de KNVB en inmiddels is de verwachting dat het er helemaal niet meer van gaat komen. “De Amerikaan stemt in met de aandelentransfer van de Russen naar Vitesse Voor Altijd. Onder voorwaarde dat hij invloed houdt. Hij wil zeggenschap over nieuwe investeerders. Dat is zijn financieel belang. Vitesse heeft tientallen miljoenen nodig voor de toekomst, de zakenman wil zijn geïnvesteerde miljoenen terug. En het liefst met winst. Het Midden-Oosten biedt die kansen”, zo klinkt het.

