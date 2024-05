Tegenvaller voor Feyenoord: transfer van zes miljoen euro valt in het water

Feyenoord ziet door de ontknoping in de degradatiestrijd in de Italiaanse Serie A een transfersom van zes miljoen euro aan zich voorbijgaan. De door de Rotterdammers verhuurde ging zondagmiddag met zijn club Sassuolo op eigen veld onderuit tegen Cagliari (0-2), waardoor de club zeker is van degradatie naar het tweede niveau en daarmee onder de verplichte koopoptie bij lijfsbehoud uit kan.

Sassuolo-trainer Davide Ballarini bedeelde de 23-jarige Pedersen een plek op de bank toe in het beslissende duel. Na een uur spelen mocht de Noorse rechtsback alsnog opdraven, toen hij als vervanger van Ruan Tressoldi Netto in het veld werd gebracht. Op dat moment was het nog 0-0. Tien miuten later zette Matteo Prati de bezoekers echter op een 0-1 voorsprong, waarna Gianluca Lapadula in blessuretijd vanaf de penaltystip voor de 0-2 eindstand zorgde. Sassuolo is door het resultaat zeker van plek zeventien en daarmee rechtstreekse degradatie naar de Serie B, ongeacht het resultaat van het uitduel bij SS Lazio op de slotdag.

Eerder dit seizoen werd al duidelijk dat Pedersen aan het eind van het seizoen verplicht de definitieve overstap naar Italië zou maken, 1908.nl wist te onthullen dat daar een transfersom van zo'n zes miljoen euro tegenover zou staan. Alleen bij degradatie zou Sassuolo onder de transfer uit kunnen, wat nu dus daadwerkelijk is gebeurd. Pedersen zal zich bij de start van de voorbereiding op het seizoen 2024/25 dus 'gewoon' weer moeten melden in Rotterdam, waar hij nog een contract heeft tot medio 2026, tenzij Feyenoord hem voor die tijd alsnog zou weten te verkopen.

Feyenoord haalde Pedersen in de zomer van 2021 naar De Kuip door een transfersom van twee miljoen euro over te maken aan Molde FK in zijn vaderland Noorwegen. Namens de Rotterdammers kwam de rechtsback in drie seizoenen tot 88 wedstrijden (één doelpunt), deed hij als invaller mee in de verloren Conference League-finale tegen AS Roma in 2022 en legde hij een jaar later beslag op de landstitel. In het shirt van Sassuolo kwam de back, die eerder dit jaar zijn relatie met de Nederlandse hockeyster Noor Omrani zag stuklopen, tot 29 wedstrijden in alle competities.

