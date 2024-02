Feyenoord kijkt angstvallig naar Italië: transfer van zes miljoen euro dreigt in het water te vallen

Feyenoord houdt de degradatiestrijd in de Italiaanse Serie A nauwlettend in de gaten. De Stadionclub nam afgelopen zomer afscheid van rechtsback (23), die dit seizoen gehuurd wordt door Sassuolo. Alleen als die club erin slaagt om zich veilig te spelen, treedt de verplichte koopoptie ter waarde van zes miljoen euro in werking.

Dat schrijft 1908.nl zondagochtend. "Mocht Sassuolo uiteindelijk degraderen, kan Feyenoord definitief wuiven naar een gegarandeerde transfersom van maar liefst zes miljoen euro, exclusief variabelen", leest het. De kans dat Sassuolo afzakt naar de Serie B is zeker niet ondenkbaar: na 23 speelronden bezet de club de zestiende plek op de ranglijst, met maar twee punten meer dan nummer achttien Hellas Verona. Aan het eind van de rit degraderen de nummers achttien, negentien en twintig rechtstreeks naar het tweede niveau.

Feyenoord nam Pedersen in de zomer van 2021 over van het Noorse Molde FK. De Noorse back speelde uiteindelijk 88 wedstrijden namens de regerend landskampioen, waarin hij zeven assists achter zijn naam verzamelde. In de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ, op 18 februari 2023, tekende hij voor zijn enige doelpunt in Rotterdamse dienst.

In Italië heeft het even geduurd voor Pedersen zich in het elftal knokte, maar inmiddels mag hij zich een vaste basisspeler noemen. Sinds het uitduel met Udinese (2-2), op 17 december vorig jaar, stond hij acht wedstrijden op rij aan de aftrap in de Italiaanse competitie. In die serie werd alleen Fiorentina, op 6 januari, op een nederlaag getrakteerd (1-0). Gisteren (zaterdag) trad Sassuolo aan tegen Torino. Op aangeven van Pedersen zette Andrea Pinamonti Sassuolo al snel op voorsprong, maar korte tijd later bepaalde Duván Zapata de eindstand op 1-1.

Mocht Sassuolo aan het eind van de rit degraderen, dan keert Pedersen in principe dus weer terug bij Feyenoord. Het contract van de Noor loopt nog tot medio 2026.