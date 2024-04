Vraagprijs voor gewilde PSV'er flink gestegen: 'Als er een hele grote club komt, zeg je dan nee?'

Het prijskaartje dat PSV aan de Belg hangt ligt hoger dan het bedrag waarvoor hij een jaar geleden had kunnen vertrekken, zegt algemeen directeur Marcel Brands. Het Engelse Brentford was toen bereid om minimaal 35 miljoen euro voor de buitenspeler over te maken, maar komende zomer is dat bedrag niet voldoende om de international los te weken bij de aanstaand kampioen van Nederland.

Bakayoko brak vorig seizoen, toen Ruud van Nistelrooij nog trainer van PSV was, definitief door in het eerste elftal van de Eindhovenaren. In alle competities kwam hij toen tot 39 wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde én zes assists. In de daaropvolgende zomer was Brentford in de slotdagen van de transferperiode zeer concreet voor de Belg in de markt: de werkgever van Mark Flekken bood 35 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog eens op zou kunnen lopen naar 40 miljoen. De speler opteerde uiteindelijk echter voor een langer verblijf in Nederland.

Dit seizoen is Bakayoko onder Van Nistelrooij's opvolger Peter Bosz alleen maar belangrijker geworden voor PSV. De buitenspeler had, mede door blessures van concurrenten als Noa Lang en Hirving Lozano én het tussentijdse vertrek van landgenoot Yorbe Vertessen, vrijwel elke week een basisplaats en heeft er in 45 wedstrijden inmiddels dertien goals inliggen plus nog eens veertien assists achter zijn naam verzameld. Bovendien lijkt de elfvoudig international vrijwel zeker van deelname aan het EK met België, dat in de groepsfase is gekoppeld aan Slowakije, Roemenië en Oekraïne.

In Goedemorgen Eredivisie zegt Brands zondagochtend zich voor te kunnen stellen dat Bakayoko komende zomer wél een stap gaat maken. "Als er een hele grote club komt, zeg je dan 'nee'?", vraagt de algemeen directeur zich hardop af. Mario Been noemt een interessante optie: "Liverpool, Salah gaat weg.", waarop Brands instemmend knikt. Hans Kraay junior begint over de transfersom: "Maar ze hoeven niet meer te komen voor de prijs van Brentford, voor 35 miljoen is hij niet te koop?", wat door Brands wordt bevestigd: "Nee."

