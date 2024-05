Kampioenselftal PSV dreigt uit elkaar te vallen: 'Volop belangstelling voor drietal'

Het wordt nog een flinke kluif voor PSV om het elftal dat afgelopen weekend beslag legde op de landstitel, komende zomer bij elkaar te houden. De Telegraaf meldt dat voor drie spelers uit de ploeg van trainer Peter Bosz volop buitenlandse interesse bestaat, terwijl algemeen directeur Marcel Brands meldt dat het voor de club nog altijd noodzakelijk is 'een grote uitgaande transfer te doen'.

Van het drietal dat zich in het buitenland in de kijker heeft gespeeld, doet PSV er alles aan om in ieder geval Joey Veerman langer aan zich te binden. De middenvelder uit Volendam ligt na het huidige seizoen nog twee jaar vast in Eindhoven, kan langer bijtekenen, maar staat er in vier topcompetities uitstekend op. "Hij wordt later dit jaar 26, heeft pas bij zijn komst naar PSV een echt goed contract getekend en kan nu in het buitenland het echt grote geld gaan verdienen. Veerman staat op de lijst bij clubs in Duitsland, Engeland, Spanje en Italië", weet Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast wordt ook aan Johan Bakayoko ('zeer gewild in Engeland') en Olivier Boscagli ('volop interesse vanuit zijn vaderland Frankrijk') getrokken. Kapteijns voorziet dat het vooral lastig zal worden om de Franse verdediger binnenboord te houden: "Omdat de Monegask nog maar één jaar onder contract staat, kan PSV moeilijk nee zeggen als een club voor hem aanklopt." Buiten het gewilde drietal zijn er nog vijf spelers die dit seizoen een minder grote rol speelden die voor een vertrek (lijken te) staan: reservekeeper Joël Drommel, verdedigers Shurandy Sambo, Armel Bella-Kotchap en Patrick van Aanholt én aanvaller Hirving Lozano, die wordt gelinkt aan San Diego FC in de Amerikaanse MLS. Daarnaast hoopt PSV de huurcontracten van Sergiño Dest (FC Barcelona) en Malik Tillman (Bayern München) om te zetten in een permanente verbintenis en twijfelt André Ramalho openlijk over een aanbod om zijn aflopende contract te verlengen.

Transfer noodzakelijk

Algemeen directeur Marcel Brands legt in een interview met Voetbal International uit dat PSV, ondanks de gegarandeerde inkomsten uit de Champions League, ook komende zomer minimaal een 'grote uitgaande transfer' moet doen. "Bijna geen enkele club kan de afschrijvingen op de spelers volledig dekken uit de exploitatie. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken en er zit ook geen stress meer op. Onze afschrijvingen voor dit seizoen waren 25 miljoen. We kunnen dat uit de exploitatie halen, maar dan moeten we minder salarislasten nemen. Dat willen we niet, want we willen ons team versterken. Tegenover die afschrijvingen staat dan een transfer. Die zullen er bovendien altijd zijn, omdat dit hoort bij onze plaats in de voetbalpiramide", legt de bestuurder uit.

