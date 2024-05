PSV wil concurrentie voor zijn en jaagt op Belgische centrale verdediger

PSV hoopt de achttienjarige Madi Monamay te contracteren, zo meldt Rik Elfrink woensdagavond namens het Eindhovens Dagblad. Monamay staat momenteel onder contract bij het Duitse Bayer Leverkusen, waar hij geldt als een van de grootste talenten binnen de jeugdopleiding. De Belg trainde zo nu en dan al mee met de A-selectie van Xabi Alonso.

PSV is niet de enige club die jaagt op de centrale verdediger van Bayer Leverkusen, want er zijn (grote) Belgische clubs geïnteresseerd in het toptalent. Deze clubs hopen, net als de landskampioen van Nederland, te profiteren van het eenjarige contract van Monamay in Duitsland. Hij zou voor een relatief lage transfersom opgehaald kunnen worden, wat een deal aantrekkelijk maakt voor de Eindhovenaren.

Artikel gaat verder onder video

Monamay wil in het volgende seizoen de stap naar het profvoetbal maken en die mogelijkheid kan PSV hem bieden. De Belgische voetballer zou namens de beloftenploeg van de Eindhovenaren ervaring kunnen opdoen in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast is er bij de Brabanders perspectief om mee te trainen met de hoofdmacht van trainer Peter Bosz.

De achttienjarige voetballer was in de winterstop al in de buurt van een transfer naar Nederland, want toen hoopte De Graafschap Monamay binnen te halen. Dat wist De Gelderlander destijds te melden. Monamay zag uiteindelijk zelf af van een overstap naar Stadion De Vijverberg.

