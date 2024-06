Duitsland maakt aanvallend indruk: ‘Dit is de ontdekking van Peter Bosz’

Hoewel van nature aanvallende middenvelder is, wordt hij met regelmaat als spits opgesteld. Ook tijdens de openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland stond de Arsenal-speler in de punt van de aanval. Volgens Cristian Willaert heeft hij dat allemaal te danken aan Peter Bosz.

“Ik wil wel een lans breken voor Kai Havertz ook, als Arsenal-fan”, begint Martijn van Zijtveld in Voetbalpraat op ESPN. “Die hebben wij een beetje klaargestoomd. De hele tweede seizoenshelft hebben wij hem in de spits gezet. Ik denk dat ome Nagelsmann daar wel even naar heeft gekeken en heeft gedacht: ‘Dat is helemaal niet zo’n gek idee’. Hij is allesbehalve statisch. Hij blijft heen en weer bewegen, elke keer naar de zijkant. Daardoor komt er ruimte voor Musiala om erin te duiken, voor Wirtz om erin te duiken en waardoor Kroos weer een stukje kan opschuiven. Dat maakt het zo dynamisch dat het bijna niet te verdedigen is.”

Artikel gaat verder onder video

“Maar zou hij dat niet liever zelf doen?”, vraagt Marciano Vink zich af. “Hij is toch eigenlijk meer een aanvallende middenvelder die het liefst die loopjes wil maken die een Musiala of met name Wirtz maakt.” Dat beaamt Van Zijtveld. “Dat hebben ze bij Arsenal geprobeerd, maar daar bleek hij gewoon niet goed genoeg in te zijn.”

Vervolgens komt de invloed van Bosz op Havertz aan bod. “Hulde aan Peter Bosz trouwens”, begint Willaert. “Hij is ermee begonnen om Havertz als een soort valse nummer negen bij Leverkusen te gebruiken. Daarvoor heeft hij nooit daar gespeeld.” Wanneer hij de vraag krijgt of Havertz in de spits dus de ontdekking is van Bosz, reageert de journalist instemmend. “Hem in die positie, absoluut!”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De selecties van alle landen op een rij

Het EK is begonnen, dus zijn de definitieve selecties van alle deelnemers inmiddels bekend.