NOS-studiogasten moeten hard lachen om nieuwe ontboezeming van Marco van Basten

Marco van Basten is als EK-analist aanwezig bij de NOS, maar zijn passie ligt al geruime tijd niet meer bij het voetbal. De voormalig topvoetballer heeft tegenwoordig meer interesse in andere sporten. Met een ontboezeming zorgde hij zaterdagavond voor gelach in de studio.

Van Basten is gedurende het reguliere seizoen wekelijks te zien als tafelgast bij Rondo, maar bespreekt ook daar geregeld zijn voorliefde voor golf, tennis en squash. Als het op voetbal aankomt, blijkt hij de actualiteiten meestal niet zo te volgen. Zaterdagavond bleek hij zich niet te hebben voorbereid op vragen over het Nederlands elftal en ook het voetbal in Italië – het land waar hij furore maakte bij AC Milan – ontgaat hem deels.

Van Basten gaf de analyse rondom Italië – Albanië (2-1) en kreeg van presentator Sjoerd van Ramshorst de vraag of hij nog lichtpuntjes zag in de Italiaanse verdediging. “Nou, ik ben niet zo op de hoogte van het Italiaanse voetbal momenteel, omdat ik wat minder heb gekeken.” Van Ramshorst antwoordde: “Wat volg je nog wel dan? Want je zei ook al dat je niet voorbereid was over Oranje.” Van Basten zei: “Ik volg het tennissen, het squashen, het golfen…” De gasten in de studio moesten hard lachen.

“Het is ook wel weer leuk om over voetbal te lullen”, aldus Van Basten, die daarna een lichtpunt in de verdediging van Polen benoemde. “Calafiori, een jongen van Bologna. Los van het feit dat hij er goed uitziet en een mooie voetbalstijl heeft, vond ik hem aan de bal heel comfortabel voor een verdediger en rustig. Hij verdedigt op een goede manier en heeft ook oplossingen naar voren toe. Van een jongen van Bologna zou je niet verwachten dat hij meteen in het Italiaanse elftal staat. Ik kende hem niet zo, maar vind het zeer positief.”

