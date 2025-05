Boskamp vol ongeloof: 'Jezus man, ik wilde twee keistenen door die televisie gooien'

Jan Boskamp was zondagmiddag niet te spreken over het optreden van . Volgens het Feyenoord-icoon viel de Algerijnse vleugelaanvaller in de topper tegen PSV ver terug. Boskamp had dan ook de neiging om twee keistenen door zijn televisie te gooien.

Feyenoord begon voortvarend aan de topper tegen PSV en stond binnen tien minuten al met 2-0 voor. Igor Paixão en Givairo Read brachten de Rotterdammers op rozen in de eigen Kuip. Vervolgens verzuimde Feyenoord om het duel definitief te beslissen. Na de rust kantelde het duel en wist PSV door een doelpunt van Ivan Perisic en twee treffers van Noa Lang, waarvan één in extremis, te winnen.

Boskamp zag het duel tussen Feyenoord en PSV ook kantelen gedurende de wedstrijd. "Hadj Moussa viel ook ver terug", concludeert hij in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. "Ik wilde twee keistenen door die televisie gooien. Hij had een keer zelf kunnen gaan en had hem twee keer zo kunnen neerleggen. Jezus, man. Gek werd ik ervan. Dan had je weg kunnen lopen naar 3-0 of 4-0. Overzicht, weet je wel.”

Nicky van der Gijp haalt vervolgens aan dat trainer Robin van Persie zegt dat spelers als Hadj Moussa ook een wedstrijd kunnen beslissen. "Als hij een wedstrijd beslist, is het hallelujah", reageert Boskamp. "Maar nu heeft hij het niet beslist en baal ik als een stekker. Die bal bij die tweede goal was geweldig, honderd procent. Alleen op dat moment kan je weglopen naar 4-0."

Boskamp snapt dat je een keer je ploeggenoot niet ziet. "Maar daarna moet je hem toch even neerleggen", is hij duidelijk. "Toen deed hij het weer niet. Ueda had gewoon gelijk. Van Persie wilde Hadj Moussa eraf halen, maar toen kreeg Paixão kramp. Het was wel terecht geweest, moet ik zeggen", besluit Boskamp.

