Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz hakt knoop door over Saibari

PSV-trainer Peter Bosz voert voor het thuisduel met Heracles Almelo twee wijzigingen door in zijn basisopstelling. Dat verwacht het Algemeen Dagblad. keert na zijn blessure terug in de basis, terwijl Tyrell Malacia de geschorste Richard Ledezma vervangt.

Sinds afgelopen weekend is PSV weer helemaal terug in de titelrace. De Eindhovenaren wonnen zelf met 2-3 op bezoek bij Feyenoord, terwijl koploper Ajax in eigen huis met 0-3 onderuit ging tegen NEC. Het verschil tussen de nummer 1 en nummer 2 van de Eredivisie bedraagt nu slechts één punt. Bovendien kan PSV zich volledig focussen op de titelrace, omdat de tweede plaats al veilig is gesteld door de zege op Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

PSV wist de afgelopen vijf wedstrijden winnend af te sluiten en gaat dus vol vertrouwen de laatste twee speelronden van de Eredivisie in. Het AD verwacht dat Bosz twee wissels gaat doorvoeren in zijn basiself, waarvan er een noodgedwongen is. Walter Benítez verdedigt het doel van de Eindhovenaren en ziet in de defensie voor zich één andere naam. De geschorste Ledezma wordt vervangen door Tyrell Malacia, waardoor Mauro Júnior opschuift naar de rechtsbackpositie.

Op het middenveld keert Ismael Saibari terug in de basis, zo denkt het AD. Saibari raakte op 24 april in de uitwedstrijd tegen FC Twente geblesseerd en moest de wedstrijd tegen Fortuna Sittard daardoor laten schieten. Tegen Feyenoord maakte de Marokkaan als invaller zijn rentree en woensdagavond keert hij dus weer terug in de basis. Het middenveld wordt gecompleteerd door Joey Veerman en Malik Tillman. Voorin heeft Bosz genoeg te kiezen, maar vertrouwt hij op inmiddels de vaste namen: Ivan Perisic, Luuk de Jong en Noa Lang.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Malacia; Veerman, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

Wat verwacht jij van de wedstrijd tussen PSV en Heracles Almelo? Laden... 95.7% Winst PSV 4.3% Een gelijkspel 0% Winst Heracles Almelo 23 stemmen

