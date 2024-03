Opstelling PSV: Bosz houdt teruggekeerde middenvelder op de bank in Nijmegen

PSV-trainer Peter Bosz ruimt in zijn basisopstelling voor het uitduel bij NEC geen plaats in voor de teruggekeerde Ismail Saibari. In plaats daarvan wordt het middenrif van de Eredivisiekoploper zaterdagmiddag gevormd door Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til.

Bosz kiest in Nijmegen zoals verwacht voor doelman Walter Benítez, die in de voorbije interlandperiode zijn debuut voor Argentinië mocht vieren. Voor zijn neus vormen Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest de viermansdefensie. Het middenveld met Schouten, Veerman en Til moet de schakel vormen naar de aanval, waarin Bosz zoals verwacht kiest voor Johan Bakayoko en Hirving Lozano op de flanken en topscorer Luuk de Jong in de punt van de aanval.

Dat betekent dat Saibari in De Goffert plaatsneemt op de bank. De middenvelder kan dus wel als invaller binnen de lijnen komen en daarmee zijn eerste speelminuten sinds 11 februari maken in het rood en wit van PSV. Destijds droeg hij met een goal én een assist bij aan de klinkende 1-5 overwinning bij FC Volendam.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, Luuk de Jong, Lozano

Ook de opstelling van de thuisploeg is bekend. Trainer Rogier Meijer kan tegen de koploper geen beroep doen op Koki Ogawa, die ziek terugkeerde uit zijn vaderland Japan, waar hij in de voorbije interlandperiode zijn rentree in de nationale ploeg mocht vieren in een oefenduel met Noord-Korea. Meijer kiest op de positie van de Japanner voor de van Go Ahead Eagles gehuurde Sylla Sow.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Sano, Schöne; Rober, Sow, Baas

