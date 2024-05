Voorlopige EK-selectie België: Tedesco roept Bakayoko, oude bekende en één debutant op

De voorlopige EK-selectie van België is dinsdagochtend bekendgemaakt. PSV-aanvaller is de enige huidige Eredivisiespeler die deel uitmaakt van het 25-koppige keurkorps van bondscoach Domenico Tedesco. Daarnaast keert 13-voudig international na een lange absentie terug bij de Rode Duivels en roept de keuzeheer in de persoon van één debutant op.

Dat Bakayoko er komende zomer bij is, mag geen verrassing meer heten. Sinds de 21-jarige PSV'er in maart 2023 debuteerde in het EK-kwalificatieduel met Zweden (0-3 winst) zat hij steevast bij de Belgische selectie. Inmiddels staat de buitenspeler op elf interlands (één goal), waardoor hij mag hopen komende zomer in ieder geval speelminuten op de eindronde te maken.

Daarnaast keert Witsel (Atlético Madrid) dus terug bij de Rode Duivels. De middenvelder annex verdediger kwam sinds het WK van 2022 in Qatar, waar de Belgen teleurstellend sneuvelden in de groepsfase, niet meer in actie voor de nationale ploeg. Maxim de Cuyper is de enige debutant in de voorlopige selectie van Tedesco. De 23-jarige back wordt beloond voor zijn prima seizoen in dienst van Club Brugge, waarmee hij beslag legde op de landstitel. Buiten de 25 spelers die op de huidige lijst voorkomen, zal Tedesco nog twee reserves aanwijzen, waarvan eentje mee mag naar de eindronde in Duitsland.

België werd bij de EK-loting ingedeeld in groep E, en openen het toernooi op maandag 17 juni met een wedstrijd tegen Slowakije. Vijf dagen later is Roemenië de tegenstander in het tweede pouleduel, waarna de groepsfase op 26 juni wordt afgesloten met wedstrijd tegen Oekraïne.

Voorlopige EK-selectie België

Keepers: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Nottingham Forest), Thomas Kaminski (Luton Town)

Verdedigers: Timothy Castagne (Fulham), Arthur Theate (Stade Rennais), Wout Faes (Leicester City), Zeno Debast (Anderlecht), Thomas Meunier (Trabzonspor), Jan Vertonghen (Anderlecht), Maxim De Cuyper (Club Brugge)

Middenvelders: Arthur Vermeeren (Atlético Madrid), Amadou Onana (Everton), Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Youri Tielemans (Aston Villa), Aster Vranckx (VfL Wolfsburg), Kevin De Bruyne (Manchester City)

Aanvallers: Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Johan Bakayoko (PSV), Romelu Lukaku (AS Roma)

Club Brugge-smaakmaker Maxim De Cuyper debuteert bij de Rode Duivels. Ook Axel Witsel keert, zoals verwacht, terug uit internationaal pensioen. De bondscoach riep voorlopig maar 25 namen af in plaats van 26. #euro2024 https://t.co/X9K80B0Dyf pic.twitter.com/D8WRfGUfmz — sporza (@sporza) May 28, 2024

