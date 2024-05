Henk Spaan wordt geconfronteerd en aangepakt vanwege een extreem pijnlijke uitspraak

Er zijn op sociale media pijnlijke uitspraken van journalist Henk Spaan opgedoken. De journalist gaf voorafgaand dit voetbalseizoen, toen Ajax op zoek was naar een geschikte opvolger van John Heitinga als hoofdtrainer, aan dat de Amsterdammers met Peter Bosz als nieuwe trainer helemaal niets zouden winnen.

De uitspraken van Spaan worden de laatste dagen veelvuldig gedeeld op X, aangezien Bosz dit seizoen als trainer van PSV een fantastische prestatie wist neer te zetten door met 91 punten kampioen van Nederland te worden. Het staat haaks op de verwachtingen die Spaan had, als Bosz werd aangesteld als nieuwe trainer van Ajax: "Bosz wordt dan overal genoemd. Nou, ik heb Lyon vijftien keer zien spelen in de afgelopen anderhalf jaar: verschrikkelijk", zei Spaan voorafgaand aan het seizoen in de Pantelic Podcast.

"Daar win je niks mee, echt niet", ging Spaan nog even verder. De uitspraken van de journalist van Het Parool zorgen voor verbazing op sociale media. Onder meer PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad begrijpt niet waarom Spaan, op zo'n stellige manier, over Bosz sprak: "Benieuwd altijd hoe mensen op dit soort enorm stellige uitspraken terugkijken, die ze kennelijk vanuit hun gevoel doen of om te scoren (wat Henk helemaal niet meer nodig heeft). Eigenlijk ga je nu toch af als een gieter", vindt Elfrink, die zich afvraagt waarom Spaan niet iets meer nuance toevoegde in zijn betoog.

