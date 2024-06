Napoli meldt zich nog niet bij Ajax: ‘Absoluut nog niet concreet’

Napoli heeft zich nog niet concreet gemeld voor bij Ajax, zo weet Mike Verweij. De Kroaat werd vrijdag gelinkt aan een overstap naar de nummer tien van het afgelopen Serie A-seizoen.

“Er is nog geen enkel contact tussen Ajax en Napoli”, geeft Verweij aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ook de zaakwaarnemer van Sosa heeft nog niet bij Ajax aangegeven dat Napoli concreet is. Dat was die van Mislintat, maar het is inmiddels SEG. Dus dan moeten we SEG even bellen.”

“Maar het is dus absoluut nog niet concreet”, gaat hij verder. “Ajax moet wel eerst verkopen, dus ik denk dat ze aan het bidden zijn dat Napoli wel komt. Dan mag Ajax ongeveer veertig, vijftig procent van al het geld dat binnenkomt uitgeven aan nieuwe spelers.”

Vrijdag bracht Corriere dello Sport naar buiten dat de club uit Napels zich wil versterken met Sosa. Volgens de Italiaanse krant waardeert Antonio Conte, de nieuwe trainer van Napoli, de Kroaat ten zeerste en is hij een van de opties om de verdediging te komen versterken.

