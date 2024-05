De Mos bespreekt plafond Eredivisie-revelatie: ‘Wat mij betreft PSG of City’

Volgens Aad de Mos kan een plafond van PSG of Manchester City wel aan. De nog jonge vleugelspeler maakte dit seizoen furore bij PSV en is volgens de analist een potentiële wereldtopper.

Marco Timmer vertelt tegen Voetbal International dat hij het een sterk signaal zou vinden als PSV de Belgische speler nog even niet laat gaan. “Ik denk dat een jongen als Bakayoko, nu het grootste talent binnen het elftal, het voorbeeld moet zijn. Je moet proberen hem nog een jaar te houden. Hij is twintig, maar een gaan bedragen voor hem komen van rond de veertig, vijftig miljoen, misschien iets meer. Zeg daar maar eens nee tegen, ook omdat PSV altijd een grote verkoop wil doen."

De Mos ziet vooral financiële winst in de rappe buitenspeler, die dit seizoen als veertien keer scoorde en evenveel assists gaf. "Ik denk dat ze de hoofdprijs voor hem kunnen vragen, omdat hij op het netwerk staat van alle grote ploegen. Hij is een uitzonderlijke aanvaller. Waar het plafond ligt, moet nog bewezen worden. Wat mij betreft bij Paris Saint-Germain of City. Als de kans daar is, zou ik hem voor de hoofdprijs wegdoen."

De Mos heeft overigens ook nog advies voor de Eindhovense formatie omtrent een middenvelder van de club. "Het genie waar ik ook vreselijk veel van kan genieten is Tillman. Die moet je ook proberen te behouden. Bijzonder begaafd in zijn techniek. Hij is een meerwaarde voor dit elftal gebleken. Voor welke oorzaak dan ook heeft hij dat niet laten zien bij Glasgow en Bayern München, maar bij PSV heeft hij me volledig overtuigd. Als ik Stewart, Brands en Bosz iets mag aanraden, zou ik zeggen: doe zaken met Bayern München." De 21-jarige Duits-Amerikaan is dit seizoen veelvuldig belangrijk geweest voor PSV, maar speelt lang niet alles onder trainer Bosz.

