Opstelling PSV bekend: duidelijkheid over meespelen Joey Veerman in Dortmund

start donderdagavond in de basis bij PSV, dat in Dortmund gaat proberen de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Trainer Peter Bosz heeft daarnaast ook basisplaatsen ingeruimd voor Mauro Júnior op het middenveld en op de linkervleugel, waardoor Hirving Lozano in de return tegen Borussia Dortmund op de bank begint.

Walter Benítez verdedigt in Dortmund zoals gebruikelijk het doel van de Eindhovenaren. Voor de Argentijn wordt de viermansdefensie gevormd door Jordan Teze, Jerdy Schouten, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld wordt Veerman geflankeerd door Mauro Júnior en Guus Til. Johan Bakayoko en Tillman starten voorin vanaf de flanken, met tussen hen in de onomstreden clubtopscorer Luuk de Jong. Hirving Lozano neemt daardoor plaats op de reservebank, waarop ook namen als André Ramalho, Isaac Babadi en Ricardo Pepi voorkomen.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Til, Veerman, Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong, Tilmann

Ook de basiself van de thuisploeg is inmiddels bekend. Dortmund-trainer Edin Terzic kan in de return in eigen huis niet beschikken over de geschorste Nico Schlotterbeck en kreeg op de wedstrijddag nóg een teleurstelling te verwerken, toen bleek dat vleugelverdediger Julian Ryerson vanwege een blessure moest afhaken. Beide Nederlanders, Ian Maatsen en voormalig PSV'er Donyell Malen, zijn wél van de partij en hebben ook allebei een basisplaats toebedeeld gekregen.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Can, Hummels, Maatsen; Özcan, Sabitzer, Malen, Brandt; Sancho, Füllkrug

🚨 STARTING XI VS PSV 🚨 pic.twitter.com/k1Mt9vVuMQ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 13, 2024