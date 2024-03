Slecht nieuws voor Borussia Dortmund: basisspeler mist return tegen PSV

Borussia Dortmund kan woensdagavond in de return tegen PSV in de achtste finales van de Champions League geen beroep doen op . Dat meldt Patrick Berger van Sky althans. Ryerson moest dinsdag de afsluitende training voor de ontmoeting in het Signal Iduna Park al aan zich voorbij laten gaan wegens een huidinfectie en is niet op tijd hersteld om in actie te kunnen komen. Marius Wolf is de vermoedelijke vervanger van de Noorse vleugelverdediger.

Ryerson maakte begin vorig jaar de overstap van 1. FC Union Berlin naar Borussia Dortmund en speelde zich bij de Duitse topclub vrijwel meteen in de basis. De Noor is ook dit seizoen zeker van zijn plek, al kampt hij wel regelmatig met fysieke ongemakken. Zo moest hij tussen 9 december en 2 februari al zeven competitiewedstrijden missen wegens een binnenbandblessure. Ryerson maakte op 9 februari zijn rentree binnen de lijnen en kon zodoende ook in de heenwedstrijd tegen PSV zijn opwachting maken, maar moet de return in Dortmund dus aan zich voorbij laten gaan.

Ryerson kwam dit seizoen vooralsnog 23 keer in actie voor Bundesliga, goed voor drie doelpunten en assists. De Noor wordt naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Wolf. De 28-jarige Duitser verscheen in de eerste weken van de huidige voetbaljaargang nog regelmatig aan de aftrap, maar moet sinds de jaarwisseling genoegen nemen met (korte) invalbeurten. Wolf kwam ook in de heenwedstrijd tegen PSV als invaller binnen de lijnen. Aan hem de taak om mogelijk Hirving Lozano uit te schakelen.