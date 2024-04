Broers Van de Kerkhof horen immense bedragen voor PSV-speler: ‘Strik erom, breng hem persoonlijk weg’

Als buitenlandse clubs meer dan 60 miljoen euro bieden voor , moet PSV hem gelijk verkopen, vinden René en Willy van de Kerkhof. Toch vinden de beide PSV-iconen dat de club niet te veel spelers moet gaan verkopen en dat vooral de as behouden moet blijven voor volgend seizoen.

PSV won donderdagavond met maar liefst 0-8 van sc Heerenveen, waardoor de Eindhovenaren nu officieus kampioen van Nederland zijn. Met nog drie wedstrijden te spelen, negen punten voorsprong op nummer twee Feyenoord en een doelsaldoverschil van dertig, is het haast onmogelijk dat dit nog mis gaat voor de ploeg van Peter Bosz. In gesprek met De Telegraaf laten de broers Van de Kerkhof weten te hebben genoten dit seizoen. “Het staat buiten kijf dat we dit jaar de sterkste ploeg hebben, Peter Bosz heeft echt fantastisch werk geleverd”, stelt René. “Hij heeft zijn manier van voetballen geweldig overgebracht. Ik heb, en dat geldt voor de eerste seizoenshelft, nog nooit zo’n goed PSV gezien buiten ons team van 1978 en 1988, dat de Europa Cup I won.”

Na een fantastisch seizoen is het te verwachten dat er aanbiedingen zullen komen voor de spelers van PSV uit het buitenland. Willy verwacht dat er meerdere spelers zullen vertrekken. “Het succes vasthouden is het allermoeilijkste wat er is. En er zal interesse komen in onze spelers. Je kunt spelers bijna niet binnenboord houden als er grote clubs uit het buitenland aankloppen. Als we Johan Bakayoko voor 60 of 70 miljoen euro kunnen verkopen, dan breng ik hem persoonlijk weg.” René is het met zijn broer eens: “Strik erom en wegwezen voor zulke bedragen.” Willy noemt twee spelers die de aankomend landskampioen zeker niet zou moeten verkopen. “Alleen Jerdy Schouten en Joey Veerman moet PSV echt niet laten gaan. Als je volgend jaar nog een as hebt met Schouten, Veerman en Luuk de Jong, gaat de club het weer geweldig doen. En PSV moet zich in de verdediging versterken.”

Laatstgenoemde speler is volgens Willy echt van onschatbare waarde. “De Jong is de belangrijkste speler in het elftal. Niet alleen omdat hij veel scoort en captain is, maar hij sjouwt onvermoeibaar, is overal op het veld en geeft daarmee het goede voorbeeld aan het team. Hij heeft nu evenveel goals in de Eredivisie gemaakt als Sjaak Swart.” Met de Ajax-icoon bellen de twee heren regelmatig, bijvoorbeeld om hem wat te treiteren. Toen de Amsterdammers eerder dit seizoen hekkensluiter waren, deden de broers Van de Kerkhof dat ook. “Toen reageerde Sjaak met: ‘Kut Kerkhof, wegwezen’. Een beetje humor hoort erbij." De broers hebben de afgelopen jaren zelf geduld moeten hebben, stelt ook Willy. "Een club als PSV mag natuurlijk nooit vijf jaar op rij geen kampioen worden. Dat is gewoon veel te lang."

