De Mos stellig over dragende speler PSV: 'Verstandig als hij nog een seizoen blijft'

doet er goed aan om nog minimaal één seizoen in Eindhoven te voetballen, vindt Aad de Mos. Volgens de analist moet de middenvelder nog één seizoen bij PSV spelen, waarna hij de stap naar het buitenland kan maken.

Tijdens de Skiete Willy Podcast wordt er stilgestaan bij de selectie van PSV, waar mogelijk meerdere spelers vertrekken. De Mos denkt dat Veerman daar niet een van zou moeten zijn. “Ik denk dat het verstandig is als hij nog even blijft. Hij is volwassen aan het worden, het is nog niet zo lang geleden, twee jaar geleden, dat hij naar huis toe ging omdat hij zich niet prettig voelde in Jong Oranje. Voelde zich helemaal niet op zijn gemak, toen is hij naar huis gegaan.”

In twee jaar tijd kan er veel veranderen, maar het vertelt volgens De Mos iets over de persoon Veerman. “Dat is nu achter de rug, maar ik denk dat het voor hem goed is om nog een normaal seizoen bij PSV te spelen. Zeker na een EK. Na komend seizoen kan hij de overstap maken. Hij gaat er niet slechter van worden.” De Mos noemde de 25-jarige middenvelder onlangs een 'typische speler voor Arsenal'.

Toch zien Marco Timmer en De Mos dat Veerman steeds volwassener wordt. “Dat is de oude wet van Kees Rijvers. Trouwen en een kind. Daar word je volwassen van.” Veerman is tijdens dit seizoen, op 8 september 2023, vader geworden: zijn zoon heet Frenkie. De middenvelder van PSV, waarmee hij hoogstwaarschijnlijk kampioen wordt, staat dit seizoen op zeven doelpunten en zestien assists in 38 officiële wedstrijden.

