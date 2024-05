'Manchester United hakt knoop door over toekomst Mason Greenwood'

Angel Torres, de voorzitter van de Spaanse club Getafe, onthult dat Manchester United heeft besloten dat komende zomer definitief mag vertrekken. De nog altijd maar 22-jarige Engelsman maakt dit seizoen bij de LaLiga-middenmoter zijn rentree als profvoetballer, nadat hij vanwege een geruchtmakende rechtszaak al sinds januari 2022 op een zijspoor was beland bij de club van Erik ten Hag.

Greenwood gold jarenlang als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van United. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij in alle competities al 129 wedstrijden namens de club achter zijn naam, waarin hij 35 doelpunten liet noteren en twaalf keer de assist verzorgde bij een treffer van een teamgenoot. In januari 2022 werd de aanvaller echter gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld tegen zijn partner, sindsdien speelde hij geen minuut meer voor de Engelse topclub. Afgelopen zomer besloot United de enkelvoudig Engels international te verhuren aan Getafe.

Bij de Spaanse middenmoter maakt Greenwood vooralsnog een prima seizoen door. In alle competities kwam hij vooralsnog 32 keer in actie, waarin hij tien keer wist te scoren en zes assists afleverde. Een terugkeer naar de club waar hij nog tot medio 2025 onder contract staat zit er echter niet in, zegt Torres in gesprek met RadioMarca. "Ik sprak afgelopen week met een directeur van Manchester United. Als er een goed bod komt willen ze hem verkopen, want hij gaat daar niet meer terugkeren."

Getafe zou de speler zelf graag nog een jaar huren, maar lijkt niet in staat op te boksen tegen kapitaalkrachtigere clubs waarmee Greenwood in verband wordt gebracht. Eén daarvan, FC Barcelona, heeft bij Torres informatie over de Engelsman ingewonnen. "Atlético Madrid heeft mij niets gevraagd, de enige die dat gedaan heeft is Joan Laporta toen hij hier was. Ik heb met hem en Deco gesproken, de speler bevalt hen." Naast die twee Spaanse clubs wordt ook Juventus herhaaldelijk genoemd als mogelijke nieuwe werkgever voor Greenwood. Mocht de speler deze zomer door United verkocht worden, dan vloeit twintig procent van de transfersom door naar de clubkas van Getafe, schrijft Football España.

