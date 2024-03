'Manchester United informeert naar Frenkie en twee andere Barcelona-spelers'

Sportief directeur John Murtough van Manchester United heeft afgelopen maandag tijdens een etentje met zijn FC Barcelona-evenknie Deco geïnformeerd naar de beschikbaarheid van , zo weet de Daily Express. Daarnaast zouden ook de namen van , Ansu Fati en Alejandro Baldé op tafel zijn gekomen, schrijft de Engelse krant.

Murtough en zijn Manchester United-collega Matt Hargreaves (hoofd onderhandelingen) zijn afgelopen maandag gesignaleerd in de Spaanse hoofdstad Madrid, waar zij zowel met Deco als vertegenwoordigers van Real Madrid zouden hebben gesproken. "United zou deze zomer eindelijk een einde kunnen maken aan de lange jacht op Frenkie de Jong", schrijft de krant. In de zomer van 2022, toen zijn voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag werd aangesteld op Old Trafford, was de Engelse topclub ook al in de markt voor de Oranje-international. De Jong wenste toen zelf echter in Barcelona te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zou de financieel zwaar geplaagde club overwegen om De Jong óf verdediger Ronald Araújo komende zomer te verkopen om wat meer lucht te krijgen. Zeker als de Nederlander zijn tot medio 2026 doorlopende contract niet wenst te verlengen (tegen een lager salaris), zou zijn vertrek als onvermijdelijk worden gezien. Araújo staat daarentegen niet in de belangstelling van United, maar de Uruguayaan wordt zowel in Spaanse als Duitse media wel in verband gebracht met een overstap naar Bayern München, waar hij een directe concurrent voor Matthijs de Ligt zou kunnen worden.

Greenwood, Fati en Baldé

Ook de naam van Greenwood zou zijn gevallen in het onderhoud tussen Murtough en Deco. De nog altijd maar 22-jarige vleugelspeler stond in Manchester al sinds hij in 2021 op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin werd opgepakt buitenspel, en vertoont dit seizoen zijn kunsten op huurbasis bij Getafe. Barcelona zou in de Engelsman een welkome versterking zien, ook omdat het hoogst onzeker is dat Manchester United ermee wegkomt om het jeugdproduct in genade aan te nemen.

Daarnaast zou Ansu Fati weer op interesse vanuit Manchester kunnen rekenen. De bij Barcelona opgeleide Spanjaard laat dit seizoen op huurbasis bij Brighton & Hove Albion af en toe weer zien waarom hij ooit als megatalent te boek stond. Tot slot zou ook linksback (en Spaans international) Baldé, die al sinds eind januari geblesseerd is, door Deco en Murtough zijn besproken.

Real

Naast het onderhoud met Deco zouden Murtough en Hargreaves dus ook een delegatie van Real Madrid hebben gesproken tijdens hun bezoek aan de Spaanse hoofdstad. Bovengenoemde krant speculeert dat Eduardo Camavinga weleens onderwerp van gesprek zou kunnen zijn geweest. "United wilde hem dolgraag overnemen van Lille voordat Real de strijd om de middenvelder won in 2021", herinnert de Daily Express zich. Omdat Carlo Ancelotti de Fransman dit seizoen maar vier keer de volle 90 minuten liet staan in de Spaanse competitie, zou De Koninklijke mogelijk met een 'enorm aanbod' verleid kunnen worden om afscheid te nemen, zo leest het.