De Ligt droomt over toekomst: ‘Dan neem ik de hele groep uit 2019 mee’

zou in de toekomst graag terug willen keren bij Ajax. De verdediger is van mening dat zijn tijd in Amsterdam heel snel is gegaan en blikt daar met warme gevoelens op terug.

“Daar denk je natuurlijk vaak over na”, geeft De Ligt aan op de officiële kanalen van Ajax nadat hem wordt gevraagd of hij ooit nog terug zal keren. “Ik hoop het wel. Ik heb drie jaar in het eerste gespeeld, natuurlijk relatief kort. Ik had altijd gedacht dat het iets langer zou zijn, maar de situatie deed zich iets anders voor dan iedereen had verwacht.”

De verdediger hoopt dat hij later in zijn carrière weer het Ajax-shirt mag dragen. “Als ik ooit de kans krijg om terug te keren bij Ajax en nog van waarde zou kunnen zijn, zou ik dat echt heel graag willen. Je weet het natuurlijk nooit. Maar als ik het nu zou zeggen, zou ik het wel heel mooi vinden. En dan neem ik de hele groep uit 2019 mee”, sluit hij af met een grijns op zijn gezicht.

