Feyenoord-reserve zinspeelt na één seizoen op vertrek uit Rotterdam: 'Wil weer basisspeler worden'

De Tsjech overweegt Feyenoord na één seizoen alweer te gaan verlaten. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler wordt komende zomer middels een verplichte koopoptie definitief overgenomen van Slavia Praag, maar zegt tegenover Tsjechische media dat hij niet staat te springen om een tweede seizoen als wisselspeler in De Kuip door te maken.

De 25-jarige Lingr wordt dit seizoen nog gehuurd van Slavia, maar staat vanaf aankomende zomer definitief onder contract in Rotterdam-Zuid. In zijn debuutseizoen kwam de dertienvoudig Tsjechisch international vooralsnog tot 29 wedstrijden in het elftal van trainer Arne Slot, maar mocht hij alleen in het Europa League-kwalificatieduel met SK Dnipro-1 (3-0 winst) aan de aftrap verschijnen. Als invaller maakte hij beslissende doelpunten in het competitieduel bij Vitesse (1-2) én in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen (2-1).

In gesprek met het Tsjechische SZ, zoals gemeld door 1908.nl, geeft Lingr aan dat hij het op zich prima naar zijn zin heeft bij Feyenoord. "Ik moet zeggen dat ik wat nerveus was omdat dit mijn eerste ervaring in het buitenland is en ik mijn hele leven in Tsjechië ben geweest. Maar Nederland is een geweldig land, mijn vriendin die hier bij mij is heeft mij ook enorm geholpen. We zijn gewend geraakt aan het land en we voelen ons hier thuis", wordt de speler geciteerd.

Toch noopt zijn gebrek aan speeltijd Lingr mogelijk tot een vertrek bij de bekerwinnaar: "Aankomende zomer zal het leren. Als ik bij Feyenoord in de basis zou kunnen spelen, zou ik absoluut hier willen blijven, want de club is fantastisch en ik ben hier verder heel gelukkig. Maar ik wil weer een basisspeler worden", laat de Tsjech optekenen. Een terugkeer naar zijn vorige werkgever zou daarbij een optie kunnen zijn, maar Lingr houdt zich daarover nog wel op de vlakte: "Dat kan ik nu niet zeggen, op dit moment heb ik een contract bij Feyenoord en dat zal van hen afhangen. Het is leuk als Slavia wil dat ik terugkom, maar dat is nu niet aan de orde."

