Engelse kwaliteitskrant bevestigt transfergerucht: wedstrijdbezoek van Feyenoorder was niet toevallig

zat afgelopen weekend niet voor niets op de tribune bij de North London Derby, zo schrijft kwaliteitskrant The Telegraph donderdagochtend. De spits van Feyenoord staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur en wordt gezien als een ‘realistisch transferdoelwit’.

Het was dus niet toevallig dat de Mexicaan aandachtig toeschouwer was bij de wedstrijd tussen The Spurs en Arsenal (eindstand 2-3). Giménez is niet het enige ‘doelwit’ van de Engelse grootmacht, want ook twee andere spelers worden genoemd: Conor Gallagher (Chelsea) en Lloyd Kelly (Bournemouth).

Artikel gaat verder onder video

Mochten The Spurs zaken willen doen, lijkt het bepalend of ze zich kwalificeren voor de Champions League. Daarvoor moet Tottenham alle zeilen bijzetten, want de achterstand op nummer vier (de plek die recht doet aan kwalificatie voor de groepsfase van het miljardenbal) Aston Villa is zeven punten. The Spurs hebben echter nog vijf wedstrijden te spelen, terwijl Aston Villa nog drie keer in actie komt.

Daarnaast lijkt een overgang van Giménez ook nog eens af te hangen van Timo Werner. De Duitser, die dit seizoen gehuurd wordt van RB Leipzig, kan voor een kleine zeventien miljoen euro definitief verkassen naar Engeland. De vraag is echter of Tottenham hieraan meewerkt.

