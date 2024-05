Eredivisie-spits aanbevolen bij Feyenoord: 'Een koopje, ik denk dat Te Kloese morgen gaat bellen'

Feyenoord krijgt het advies om, als komende zomer vertrekt, zijn opvolger in eigen stad te zoeken. Sparta Rotterdam-aanvaller maakt ook in zijn tweede seizoen in de Eredivisie een uitstekende indruk, de minimale vraagprijs die technisch directeur Gerard Nijkamp noemt bij Goedemorgen Eredivisie maakt de 26-jarige Noor tot een 'koopje' voor de Stadionclub, meent Hans Kraay junior.

Lauritsen werd in de zomer van 2022 door Sparta weggeplukt uit zijn vaderland. De 1.94 meter lange spits maakte zijn transfersom van vierenhalve ton direct waar, door in zijn debuutjaar met twaalf doelpunten en vijf assists bij te dragen aan de verrassende zesde plaats, waardoor de play-offs om Europees voetbal werden bereikt. Ook in het huidige seizoen trekt de Noor die cijfers door: met nog twee speelronden te gaan staat Lauritsen alweer op elf goals én negen assists.

"Als jij Dennis te Kloese bent, en je gaat Giménez waarschijnlijk verkopen, zou jij dan Lauritsen erbij halen?", vraagt Hans Kraay junior in het ESPN-programma aan Nijkamp. De technisch directeur antwoordt bevestigend: "Ik vind Tobias een heel interessant profiel voor clubs als Feyenoord. Omdat hij het bij Sparta, aan de onderkant van het linkerrijtje, al twee jaar laat zien. Ook met zijn assists als spits, over de grond is hij ook echt heel goed. Met die combinatie, die veelzijdigheid van hem, denk ik dat hij een hele interessante speler is voor de top."

Kraay wil vervolgens weten voor welk bedrag Lauritsen, die nog vastligt tot medio 2025, waarbij Sparta een optie voor een extra seizoen heeft, zou moeten kosten. "We doen hem niet onder de vijf miljoen euro weg, maar de markt bepaalt wat voor een bedrag het exact is", reageert Nijkamp. Kraay en mede-tafelgast Aad de Mos spreken na het horen van dat bedrag van 'een koopje': "Ik hoop voor jou niet dat Te Kloese zit te kijken. Die gaat jou morgen bellen, en die halen hem er gewoon bij", zegt Kraay.

