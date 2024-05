Mario Been ziet Nuri Sahin niet zitten en oppert andere naam: 'Veel logischere keuze'

Mario Been ziet Nuri Sahin als opvolger van Arne Slot bij Feyenoord niet zitten. De voormalig middenvelder van Borussia Dortmund staat bij de Rotterdammers op de lijst om de succesvolle Slot op te volgen, maar Been ziet liever een meer ervaren trainer voor de groep in Rotterdam. Zijn voorkeur gaat dan ook uit naar Marino Pusic.

"Sahin is een geweldige voetballer geweest, maar heeft als trainer relatief weinig ervaring", begint Been bij Voetbalpraat op ESPN. "Of hij nou de aangewezen man is om Slot te vervangen... dat vind ik moeilijk. Ik denk dat je beter een ervaren coach kunt nemen om voort te borduren op het succes van Arne Slot.”

De analist gelooft zeker dat Sahin een talentvolle coach is. “Maar ik zie het niet voor me om iemand zonder ervaring voor een groep te zetten die recent kampioen is geworden en volgend seizoen in de Champions League gaat spelen", erkent hij. Als het aan Been ligt dan komt Marino Pusic voor de groep te staan bij Feyenoord. "Die is kampioen geworden in Oekraïne met Shakhtar. Ik weet niet of hij het wil, maar dat lijkt mij een veel logischere keuze. Hij ligt goed in de groep, waarvan een hele hoop spelers blijven en hij heeft de manier van Arne Slot van dichtbij gezien. Daar kan je op voortborduren.”

Volgens Kees Kwakman is Feyenoord ook afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers. "Ik denk dat ze graag de lijn van Slot willen doortrekken, met een trainer die het ongeveer op dezelfde manier aanpakt, maar je moet maar afwachten wie wil en wie voorhanden is." Zo zijn onder meer de namen van Joseph Oosting en Dick Schreuder de revue gepasseerd, waarbij eerstgenoemde duidelijk heeft gemaakt te blijven bij FC Twente. Schreuder is echter nog niet benaderd door Feyenoord, maar als de club zich meldt dan zou het ‘heel lastig’ vinden om nee te zeggen.

Ook de naam van Giovanni van Bronckhorst, die in het verleden samenspeelde met Sahin bij Feyenoord, wordt geopperd. "Kan Gio assistent zijn?", vraagt presentator Jan Joost van Gangelen zich hardop af. "Gio wordt geen assistent", reageeert Been stellig. "Dat kan ik me niet voorstellen. Gio is een hoofdtrainer en heeft dat ook bewezen, dus ik denk dat hij dat ook zeker niet zal willen.”

