Ochtendkranten: 'Farioli brengt arbeidsethos en lef, Feyenoord maakt pijnlijke landing'

Daags na de Klassieker, waarin Ajax Feyenoord met 0-2 in Rotterdam versloeg, laten de ochtendkranten zich vol lof uit over de Amsterdammers, terwijl de ploeg van Brian Priske vooral 'een pijnlijke landing' krijgt toegeschreven.

In De Volkskrant wordt er niet te lang stilgestaan bij het mindere spel van Feyenoord en de fouten van Timon Wellenreuther: "Het is eerlijker om Ajax te prijzen voor het spel, voor het plan, om de samenhang. Om al die gewonnen persoonlijke duels, om de strijd, overal op het veld, een-tegen-een. Kortom: om het werk van Francesco Farioli, de filosofisch ingestelde trainer die onder meer het arbeidsethos heeft teruggebracht in Amsterdam. Zelfs al dan niet zelfbenoemde raspaardjes dienen de lusten en lasten van hard werken te ervaren."

In het Algemeen Dagblad wordt er gerefereerd naar de onenigheid tussen Jordan Henderson en Bertrand Traoré tijdens het duel met Besiktas, een maand geleden. Sindsdien heeft Ajax vooruitgang geboekt. "Het tekent hoe volwassen Farioli Ajax in rap tempo heeft gemaakt. En hoe de Italiaanse coach daarbij onmiddellijk verlengstukken heeft gevonden en gecreëerd, mannen die de ondergrens omhoog halen door de discipline, passie en cohesie in het elftal te bewaken."

"Brian Brobbey wordt amper gemist"

In De Klassieker haalden de Amsterdammers een hoog niveau en bluften ze Feyenoord onverwachts af. "Voor rust was Ajax domweg de betere ploeg, niet in de laatste plaats in tactisch opzicht. Trainer Francesco Farioli had zijn elftal perfect neergezet, met veel lef bovendien, waarbij de bezoekers regelmatig één-op-één durfden te spelen over het hele veld. Niet alleen de agressie van de Amsterdammers deed de rest, óók het spel aan de bal was eindelijk uitstekend." Daarbij maakte Farioli interessante keuzes in de aanval: "Met Weghorst als eerste aanspeelpunt slaagde Ajax geregeld in om het middenveld over te steken. Want ook Farioli’s keuzes voorin pakten uitstekend uit. Met de power van Chuba Akpom op rechtsbuiten moest Feyenoord geregeld vol in de beugels, terwijl de kracht en snelheid van de gepasseerde spits Brian Brobbey amper werd gemist."

Feyenoord maakte woensdagavond een 'pijnlijke landing', stelt het AD. "Na de euforie en de complimenten van de laatste weken volgt nu een mislukte avond tegen de Amsterdamse aartsrivaal. Het kon niet op bij Feyenoord de laatste weken. De inhaalrace was ingezet in de eredivisie, in de Champions League won de ploeg tweemaal en het voetbal was goed. Maar het bezoek van Ajax zette Feyenoord met een dreun terug op aarde."

'Feyenoord zag er negentig minuten lang slecht uit'

In De Telegraaf wordt er ook gekeken naar wat er aan Rotterdamse zijde zoal misging. "Vanaf het eerste fluitsignaal van Danny Makkelie waren de gasten de baas in De Kuip. In het hol van de leeuw ontvouwde Farioli een 4-3-3-masterplan dat Ajax volledig in zijn kracht zette en dat Feyenoord er negentig minuten lang slecht liet uitzien. Feyenoord had voor de pauze zijn zaken op meerdere fronten niet goed voor elkaar. De keuze om Hugo Bueno voortdurend heel hoog neer te zetten en hem in plaats van Igo Paixao de acties te laten maken tegen Ajax-rechtsback Devyne Rensch was een merkwaardige. Daarnaast viel op dat Ayase Ueda voortdurend Josip Sutalo opzocht en niet de in de opbouw vlottere Youri Baas."

Daarbij had de score nog groter uit kunnen vallen voor Ajax. "Waar Feyenoord geen grip kreeg op de grote rivaal en achterin ongekende gaten liet vallen, daar speelde Ajax op alle vlakken met volle controle en beter dan in de meeste voorgaande Eredivisie-duels. Na de rust had het zomaar 0-3 kunnen worden als Weghorst bij een vrije trap vogelvrij voor Wellenreuther een hoekje had uitgezocht. In plaats daarvan kopte hij de bal zo in de handen van de keeper, die ook blij mocht zijn dat Mika Godts namens de bezoekers na een korte solo centimeters naast de paal mikte."

