Ajax verbaasde woensdagavond vriend en vijand door Feyenoord in De Kuip overtuigend te verslaan (0-2). Voor Valentijn Driessen is dit een bevestiging dat Francesco Farioli op de goede weg is, die zelfs de Johan Cruijff-meetlat gebruikt.

In zijn column in De Telegraaf begint Driessen met een lofzang voor de Amsterdammers. "Ajax en trainer Francesco Farioli verdienen alle credits voor de Amsterdamse overwinning en vooral ook voor het spel in het hol van de leeuw. Op dit Ajax waren veel kernwaarden van de club van Johan Cruijff van toepassing met aanvallend, creatief, attractief en dynamisch voetbal en dominant zijn met en zonder bal. Farioli liet Ajax van eigen kracht uitgaan, met lef aan de bal, ook onder druk in de opbouw en volgens de clubfilosofie met een 4-3-3-bezetting."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Groot feest in Amsterdam: spelersbus Ajax met vuurwerk onthaald bij Johan Cruijff ArenA

Ajax speelde volgens Driessen bovendien heel volwassen. "Het stond defensief goed, alle linies bleven dicht op elkaar en iedere Ajacied wilde een stap extra zetten voor de andere Ajacied. Daarbij gingen ervaren krachten, zoals aanvoerder Henderson, Klaassen, Weghorst, Pasveer en de uitblinkende Taylor, voorop. Maar het was vooral de manier van voetballen waarmee Ajax het verschil maakte."

De journalist verwacht dat er in Amsterdam na de magere 1-0 zege op Willem II van afgelopen weekend wel wat harde woorden zijn gevallen. Door die interne gesprekken zou Ajax woensdag compleet anders voor de dag zijn gekomen. "Het werd ook tijd dat intern iemand eens iets zou zeggen over alle Italiaanse fratsen tot dusver. Over de tactiek, de veldbezetting, maar tevens over het rouleren om het rouleren. In De Kuip werd gerouleerd om Feyenoord met een tactische variant schaakmat te zetten. Daar valt altijd alles voor te zeggen."

Opvallende rol Chuba Akpom

Driessen zaf ook een tactische ingeving bij Farioli, die onder Maurice Steijn mislukte. "Vanuit die gedachte verscheen Chuba Akpom als rechtsbuiten (!) in de basis. Frappant genoeg in een rol die Maurice Steijn ruim een jaar geleden voor Akpom voor ogen had bij FC Twente-uit. Toen bakte de Brit er niets van."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans walgen massaal van ESPN: ‘Ongelooflijk en beschamend! Lekker objectief…’

De supporters van Ajax klagen steen en been over één analist tijdens de voorbeschouwing op De Klassieker