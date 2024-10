Ajax-fans walgen massaal van ESPN: ‘Ongelooflijk en beschamend! Lekker objectief…’

Mario Been voorziet de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax woensdagavond van analyses, samen met Jan Joost van Gangelen en Marciano Vink, namens ESPN. De betaalzender krijgt bakken met kritiek voor deze keuze, zeker nadat Been de woorden ‘wij’ en ‘we’ gebruikte nadat hij over Feyenoord sprak.

Rotterdammer Been, die een verleden heeft als speler én trainer van Feyenoord, komt er openlijk voor uit dat hij de club uit Rotterdam-Zuid een warm toedraagt. In de voorbeschouwing van de wedstrijd spreekt de analist dan ook over ‘we’ en ‘wij’ en dit schiet bij de televisiekijkers die voor Ajax zijn in het verkeerde keelgat. Op X regent het kritiek voor Been en werkgever ESPN.

