Opstelling Feyenoord: Priske hakt knoop officieel door over meespelen Timber en Ueda

Brian Priske heeft opstelling van Feyenoord voor de wedstrijd tegen Ajax bekendgemaakt. De Rotterdammers starten met de verwachte elf namen. Dat betekent dat sterkhouders Ayase Ueda en Quinten Timber van de partij zijn in de basisopstelling.

Voorafgaand waren Ueda en Timber nog vraagtekens voor Priske. Eerstgenoemde ontbrak afgelopen zondag (tegen FC Utrecht) nog wegens een blessure, terwijl aanvoerder Timber tijdens de wedstrijd in De Galgenwaard uitviel. Gelukkig voor Feyenoord is het tweetal fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen in De Klassieker.

Verder valt op dat Feyenoord start met de verwachte elf namen. Jordan Lotomba wordt opnieuw vervangen door de achttienjarige Givairo Read. De rest van de verdediging wordt gevormd door Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno, terwijl Timon Wellenreuther plaatsneemt onder de lat.

Basisplaats voor Timber

Timber is dus fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De aanvoerder moest zich in de slotfase van het duel tegen FC Utrecht laten vervangen, maar de blessure bleek niet ernstig. De sterkhouder vormt het middenveld andermaal met Antoni Milambo en In-beom Hwang.

Ueda keert terug

Ueda, die tegen Utrecht ontbrak wegens een blessure, keert terug in de basis. De Japanner neemt zijn plek in de spits weer over van Julían Carranza, die tegen FC Utrecht zijn tweede doelpunt van het seizoen maakte. Op de flanken kiest Priske opnieuw voor Ibrahim Osman en Igor Paixão.

