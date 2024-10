Rotterdam houdt adem in: Klassieker in een lege Kuip dreigt

Mochten er in de aanloop naar De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax woensdagavond buiten De Kuip ongeregeldheden plaatsvinden, dan kan het niet worden uitgesloten dat er in de toekomst helemaal geen supporters meer welkom zijn bij deze wedstrijd. Dat heeft politiechef Fred Westerbeke van Rotterdam laten weten aan Rijnmond. Volgens Westerbeke is dit afhankelijk van de ontvangst van de spelersbus van Ajax, waarop in het verleden onder meer vuurwerk is afgeschoten.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax had eigenlijk al op 1 september jongstleden gespeeld moeten worden. Door de aangekondigde politiestaking besloot voormalig burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam echter een streep te zetten door het duel tussen de aartsrivalen. Bijna twee maanden later staat de kraker alsnog op het programma en in Rotterdam lijkt men zijn adem in te houden. “Als de Ajax-bus niet veilig aankomt bij het Feyenoord Stadion, dan kan het de consequentie zijn dat die wedstrijd zonder publiek gespeeld moet worden, zegt Westerbeke”, zo leest het op de website van Rijnmond.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax maakt fans warm voor De Klassieker: hoofdrol voor Jorrel Hato

Bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax zijn al vijftien jaar geen supporters van de uitspelende ploeg welkom. Dat neemt niet dat weg dat het voorafgaand, gedurende of na het duel nog weleens uit de hand kan lopen. Staat er een Klassieker in De Kuip op het programma, dan is de aankomst van de Ajax-selectie ‘altijd een spannend moment’, zo schrijft Rijnmond. “Feyenoord-supporters hebben in het verleden vuurwerk op de spelersbus afgeschoten of op andere manieren het voertuig belaagd.” Het is overigens niet voor het eerst dat er wordt gespeculeerd over een Klassieker in een leeg stadion. Aboutaleb, sinds 1 oktober jongstleden niet meer werkzaam als burgemeester van Rotterdam, zinspeelde er eerder dit kalenderjaar al op.

LEES OOK: Feyenoord - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt De Klassieker uitgezonden?

Aboutaleb vertelde in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij zich zorgen maakte over de ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax op 7 april van dit jaar. “Al sinds jaar en dag hebben we er geen uitsupporters bij, maar het wil maar niet lukken om Feyenoord - Ajax rustig te krijgen. De laatste keren vooral rond de aankomst van de spelersbus van Ajax. We hebben de laatste keer een paar honderd agenten moeten mobiliseren om de komst van die bus mogelijk te maken. Nou ben ik niet vies van een paar agenten, maar dit is te belachelijk voor woorden. Ik doe een dringend beroep op supporters om zich te gedragen. We hebben die capaciteit voor allerlei andere dingen nodig. Ik kan geen agenten uit de hemel toveren”, zo zei de voormalig burgemeester een halfjaar geleden.

Ongeregeldheden in de Johan Cruijff ArenA

Het is overigens niet zo dat enkel bij Klassiekers in De Kuip de situatie nog weleens uit de hand wil lopen. In de Johan Cruijff ArenA ging het tijdens de editie van vorig seizoen nog goed mis. Feyenoord speelde Ajax in de eerste helft op een hoopje. Supporters van Ajax reageerden door vuurwerk op het veld te gooien. De wedstrijd werd toen tijdelijk stilgelegd. De eerste helft kon nog wel uitgespeeld worden, maar niet lang na de rust belandde er opnieuw vuurwerk binnen de lijnen. De Klassieker werd toen bij een 0-3 stand definitief gestaakt en een paar dagen later in een lege ArenA uitgespeeld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees Kwakman schrikt van Ajax en heeft 'te doen' met één speler: 'Hoelang wordt dit nog geaccepteerd?'

Eén speler oogst medelijden na afloop van Ajax - Willem II