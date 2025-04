Noa Lang teaset nieuw nummer via Instagram

heeft via Instagram een voorproefje laten horen van zijn nieuwe nummer 'Matcha Coco'. De PSV-aanvaller is samen met rapper Jonna Fraser de studio ingedoken. Eerder al deelde Lang via Instagram een foto vanuit de auto waarop zijn autoradio te zien is met het nieuwe lied.

Het nieuwe nummer gaat dus 'Matcha Coco' heten, waarmee wordt verwezen naar de populaire koffiesoort die mensen tegenwoordig veel drinken. In de videoclip zijn Lang en Fraser dan ook te vinden in een koffiezaak, waar mensen al dansend genieten van het nieuwe nummer. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe nummer van Lang uitkomt.

LEES OOK: Zomerplannen Noa Lang lijken bekend

Artikel gaat verder onder video

Diverse spelers hebben al gereageerd op de Instagram van Lang. Patrick van Aanholt, tegenwoordig spelend voor Sparta Rotterdam en oud-ploeggenoot van de PSV-aanvaller, stelt dat de buitenspeler opnieuw een hit te pakken heeft. Ploeggenoot Joël Drommel en FC Twente-aanvaller Naci Ünüvar kijken ook uit naar de nieuwe plaat van Lang.

LEES OOK: Scheidsrechter Bas Nijhuis komt met heel ander geluit over gedrag van Noa Lang

Het wordt voor Lang alweer zijn vierde nummer. Eerder bestormde de PSV-aanvaller de hitlijsten met hits al '7K op je feestje', 'Damage', die hij met Ronnie Flex opnam, en 'Waka'. Het nummer 'Damage' stond vier weken lang op nummer één in de top honderd, terwijl 'Waka' tot de tweede plek kwam. Laatstgenoemd nummer heeft Lang opgenomen met Emms van Broederliefde, een groep waar Jonna Fraser ook geregeld mee samenwerkt.

