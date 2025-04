Lang oogst lof met gedrag: 'Dat is toch voetbal?'

Bas Nijhuis geniet van het gedrag van , zo liet hij weten bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. In de ogen van de Twentse scheidsrechter, die de leidsman was bij FC Groningen - PSV (1-3), maken spelers als Lang de Eredivisie levendig.

Lang werd zaterdagavond tijdens het duel tussen FC Groningen en PSV tot de orde geroepen door aanvoerder Luuk de Jong, nadat hij in de eerste helft veel misbaar maakte met de nodige handgebaren. Trainer Peter Bosz was op de hand van zijn captain. "Dit is juist waar ik van hou. Dat gasten het op het veld niet accepteren dat in dit geval Noa niet met zijn man meeloopt en hem dat laten weten. Zo hoort het ook. Je moet elkaar corrigeren. Dit laat zien dat er leven in het elftal zit en dat je met elkaar bezig bent het maximale eruit te halen. Luuk had groot gelijk. Noa moet met zijn man meelopen.”

Nijhuis houdt wel van het gedrag van Lang. "Ik vind dat mooi. Je moet elkaar kunnen aanspreken en een emotionele reactie hoort er af en toe gewoon bij. Dat is toch voetbal?", aldus de scheidsrechter, die excentrieke aanvaller een aanwinst vindt voor het Nederlandse voetbal. "Iedereen heeft het altijd over hem, maar wees daar juist blij om. Dit zijn spelers die de boel op scherp zetten. Je mag hem best bekritiseren als hij niet levert, maar hij maakt de Eredivisie wel levendiger."

Nijhuis vindt types als Vaessen ook geweldig

Nijhuis geniet niet alleen van Lang, ook FC Groningen-doelman Etienne Vaessen kan op de nodige complimenten rekenen. "Ik vind dat soort types geweldig. Hij kan lastig zijn voor de scheidsrechter, maar het is een heerlijke speler. Laatst een keer, toen werd hij op zijn voet geraakt engreep hij greep meteen naar zijn hoofd. Dan moet je als scheidsrechter het spel wel stilleggen, want je bent geen dokte natuurlijk. Toen ik hem erop aansprak zei hij lachend: bij mij gaat het heel snel van voet naar hoofd'. Zo moet je met spelers om kunnen gaan", erkent Nijhuis.

