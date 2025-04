Blunderende Onana helpt glansrol van Zirkzee bij Manchester United om zeep

Ondanks een matig optreden van André Onana heeft Manchester United zich met een 2-2 gelijkspel tegen Olympique Lyon een redelijke uitgangspositie verschaft voor de returnwedstrijd op Old Trafford. Na een blunder van de Kameroense keeper vochten de bezoekers zich via Leny Yoro en terug. In de ultieme slotseconden ging de oud-Ajacied echter opnieuw in de fout, waardoor de Engelsen niet verder kwamen dan een gelijkspel.

In de Premier League staat Manchester United inmiddels op een troosteloze dertiende plaats. Alleen de eindoverwinning in de Europa League zou het seizoen van de Red Devils nog enige kleur kunnen geven. Na de overwinning op Real Sociedad (5-2 over twee duels) was Olympique Lyon voor dat doel het volgende obstakel. Amorim kon niet beschikken over de geblesseerde Matthijs de Ligt, terwijl Joshua Zirkzee op de bank moest plaatsnemen. Bij de nummer vijf van de Ligue 1 verschenen oud-Eredivisionisten Nicolas Tagliafico en Georges Mikautadze in de basis.

Artikel gaat verder onder video

De Georgische aanvaller was hangend vanaf de linkervleugel een belangrijke spil in het aanvalsspel van de thuisploeg. Door een paar onderbrekingen duurde het even voordat het spel op gang kwam, waarna het de Fransen waren die de teugels in handen namen. Met een afwisseling tussen korte combinaties en crosspasses probeerden ze het hoge, maar compacte blok van de opponent uit elkaar te spelen. De achterlijn werd een paar keer gehaald, maar kansen kreeg de ploeg van Fonseca niet. In de spaarzame aanvallen lagen er wel mogelijkheden voor Manchester United. Een voorzet van Bruno Fernandes vloog gevaarlijk voorlangs, terwijl Rasmus Højlund in kansrijke positie een mispeer produceerde.

Even later was het Onana die daar een schepje bovenop deed. Een verre, indraaiende vrije trap van Thiago Almada leek eenvoudig houdbaar, maar tegenover een paar inlopende spelers reageerde de Kameroense doelman veel te laat. Zodoende tastte hij mis en vloog de inzet van de Argentijn knullig binnen. Kort voor rust probeerde hij het nogmaals, maar kwam de bal in de tweede ring terecht. De thuisploeg kreeg inmiddels steeds minder voor elkaar, waardoor het spel zich voornamelijk op het middenveld afspeelde. Er lagen wel mogelijkheden voor Manchester United, maar door een laag tempo en matige keuzes wankelde de opponent weinig.

Toch stond er bij rust een gelijke stand op het bord, omdat Yoro in minuut 5 (!) van de extra tijd een teruggebrachte corner binnenkopte. Na de hervatting probeerden de Mancunians door te drukken, maar met het toegenomen balbezit bleef het lastig om een bres in de sterke Lyon-verdediging te slaan. De Fransen kwamen wel tot kansen: na een goede dribbel van Mikautadze schoot invaller Lacazette onfortuinlijk naast, terwijl Corentin Tolisso na een handige beweging de bal in de handen van Onana legde. Het grootste deel van het balbezit was nu echter voor de bezoekers, waarmee de rollen ten opzichte van de eerste helft omgedraaid waren.

Na verloop van tijd kantelde de wedstrijd weer naar de kant van het scherpere Olympique Lyon, maar door de groeiende ruimtes ontstond er dreiging aan beide kanten. De aanvallers van de thuisploeg waren echter niet scherp: meermaals werden er kansen hoog over het doel van Onana geschoten. Aan de andere kant leek Alejandro Garnacho de 1-2 binnen te kunnen schieten, maar met een geweldige reflex hield Lucas Perri zijn doel schoon. Na een mooie voorzet van Fernandes had de Braziliaanse doelman echter geen antwoord op de kopbal van Zirkzee. Het leek vervolgens gespeeld, totdat Rayan Cherki in de ultieme slotseconden de gelijkmaker binnenprikte. Onana liet een schot van Mikautadze los, waarna de buitenspeler er als de kippen bij was om de gelijkmaker binnen te schieten. Toch heeft Manchester United zich een redelijke uitgangspositie verschaft voor de return in Engeland.