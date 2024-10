Ajax maakt fans warm voor De Klassieker: hoofdrol voor Jorrel Hato

Ajax-supporters zijn na de moeizame optredens tegen Qarabag en Willem II niet heel overtuigd van een goed resultaat in De Klassieker tegen Feyenoord, maar mogelijk helpen de afsluitende training én de matchday-video het gevoel een boost te geven. Het socialmediateam van de club uit Amsterdam laat zich op de dag van het uitduel met de aartsrivaal weer van zijn beste kant zien.

Ajax is er na een dramatisch seizoen alles aan gelegen zich te revancheren. De nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli heeft de boel tot op heden aardig op de rit. De Italiaan loodste Ajax door de voorrondes van de Europa League en haalde negentien punten uit de eerste acht wedstrijden in de Eredivisie. Vorig jaar rond deze tijd waren de Amsterdammers hekkensluiter in eigen land. Het kan dus verkeren, maar tegelijkertijd zijn er ook nog altijd zorgen. Ajax heeft het onder Farioli in defensief opzicht een stuk beter voor elkaar, maar aan de bal lijkt er weinig progressie in te zitten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor acht nieuwe namen na Willem II-thuis

Feyenoord maakte in de afgelopen wedstrijden juist ontzettend veel indruk. De Rotterdammers zijn - in ieder geval op papier - dan ook de favoriet in de eerste Klassieker van dit seizoen, maar hun rivaal uit de hoofdstad zal zich niet willen verstoppen. Dat kan natuurlijk ook niet, na de rampzalige edities in het afgelopen seizoen. Ajax heeft na de historische 6-0 nederlaag wat recht te zetten in De Kuip. Daar is de social media-afdeling zich in ieder geval van bewust. Het team pakt uit met een schitterende video voor De Klassieker, met verdediger Jorrel Hato in de hoofdrol.

LEES OOK: Feyenoord - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt De Klassieker uitgezonden?

Voor Hato hebben wedstrijden tegen Feyenoord een extra bijzondere lading. De 18-jarige linkspoot is immers geboren in Rotterdam. Hij staat centraal in de matchday-video van Ajax. Op de achtergrond fluistert iemand de termen ‘heldhaftig’, ‘vastberaden’ en ‘barmhartig’, verwijzend naar de tekst in het wapen van Amsterdam, en de woorden ‘Ajacieden schuilen niet’. De video wordt vervolgd met een stukje uit het lied ‘Diep in mijn hart’ van de Amsterdamse Tante Leen en eindigt met een duidelijke boodschap: Altijd alles geven voor Ajax Amsterdam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Valentijn Driessen slaat alarm bij Ajax: nieuwe ineenstorting dreigt

De Telegraaf-journalist ziet een ontwikkeling bij Ajax die 'minstens zo erg' is als het 'desastreuze aankoopbeleid'.