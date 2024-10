Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor acht nieuwe namen na Willem II-thuis

Ajax-trainer Francesco Farioli kiest in De Klassieker tegen Feyenoord voor acht andere namen dan in de thuiswedstrijd tegen Willem II van afgelopen zondag. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Farioli leek dinsdagmiddag op zijn persconferentie te verklappen dat opnieuw een basisplaats heeft, maar het dagblad verwacht aan de aftrap.

De spitspositie houdt de gemoederen inmiddels al maanden bezig in Amsterdam. Brobbey was in het afgelopen seizoen nog onomstreden, maar dat is na de zomerstop niet langer het geval. Dat kan natuurlijk niet los worden gezien van de komst van Wout Weghorst, maar heeft vooral ook te maken met zijn prestaties. Brobbey was tot op heden pas één keer trefzeker. Dat was in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok op 29 augustus. In de Eredivisie scoorde de Amsterdammer dus nog niet, ondanks een grote hoeveelheid kansen.

Weghorst heeft het net daarentegen al een paar keer weten te vinden. De zomeraanwinst was met een doelpunt en een assist als invaller cruciaal in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen en maakte er op bezoek bij Heracles Almelo zelfs twee. Hij opende in de uitwedstrijd tegen Qarabag de score vanaf de stip, maar verscheen een paar dagen later tegen Willem II helemaal niet binnen de lijnen. Farioli koos er in die wedstrijd voor om liefst tien andere namen aan het werk te zetten. De Italiaan treedt in De Kuip ‘gewoon’ aan met zijn sterkste elf, maar is dat mét of zónder Brobbey?

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Brobbey genoegen moet nemen met een reserverol. Remko Pasveer verdedigt vanzelfsprekend het doel. De defensie wordt, van rechts naar links, gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Op het middenveld behoudt Davy Klaassen, de maker van de enige goal tegen Willem II, zijn basisplaats. Hij wordt ditmaal vergezeld door Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Weghorst krijgt voorin assistentie van Bertrand Traoré en Mika Godts. Steven Berghuis deed dinsdag mee met de groepstraining, maar Farioli kon tijdens zijn perspraatje nog niet met zekerheid zeggen of de linkspoot woensdagavond tot de wedstrijdselectie behoort.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Godts.

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax begint om 18.00 uur. Bij winst doen de Amsterdammers uitstekende zaken. Beide ploegen staan momenteel op negentien punten, maar Ajax heeft nog een wedstrijd tegoed.

