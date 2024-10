Farioli verklapt keuze tussen Brobbey en Weghorst tegen Feyenoord: 'Hij staat op het veld'

zal woensdagavond in de basis beginnen bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Feyenoord, zo bevestigt Francesco Farioli daags voor het duel op de persconferentie. Daardoor komt weer op de bank te zitten. Verder laat de oefenmeester zich ook uit over het meespelen van .

Berghuis speelde op 18 augustus van dit jaar zijn laatste duel voor Ajax, toen de Amsterdammers verloren op bezoek bij NAC Breda. Sindsdien staat de multifunctionele speler aan de kant met een blessure. Toch zich zijn rentree eraan te komen. Op de persconferentie van dinsdag bespreekt Farioli de inzetbaarheid van de 32-jarige linkspoot.

“De fitheid van Berghuis zal vandaag worden geëvalueerd”, legt de Italiaan uit. “Daarna zullen we een besluit over hem nemen.” Zal de aanvaller bij de selectie zitten woensdag? “Dat is zeker een mogelijkheid”, besluit de trainer. Mocht Berghuis inderdaad met de selectie afreizen naar Rotterdam, wacht hem een pikant weerzien met de club waarvoor hij tussen 2016 en 2021 199 keer in actie kwam. Het zou voor Berghuis pas de tweede keer worden dat hij in een volle Kuip tegen Feyenoord speelt sinds zijn vertrek.

Brobbey in de basis

Naast Berghuis bestond er vooraf ook wat onzekerheid over de fitheid van Brian Brobbey. “Brian heeft zich goed hersteld (na de wedstrijd tegen Willem II, red.). Hij voelt zich goed, de vibes zijn heel positief”, laat Farioli zich uit. Later in de persconferentie verklapt hij nog wat meer over de situatie van Brobbey. “Hij zal op het veld staan”, is de trainer gedecideerd.

