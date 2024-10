'Ajax houdt ontwikkeling van speler met ‘buitengewoon’ linkerbeen in de gaten'

Lennart Karl heeft zich in de kijker gespeeld van Ajax. Dat meldt verslaggever Kerry Hau van Sky Sport althans. De Amsterdammers zouden de ontwikkeling van het zestienjarige talent van Bayern München nadrukkelijk in de gaten houden. Real Madrid zou hem eveneens op de radar hebben staan.

Ajax zal de selectie van het eerste elftal in de winterstop mogelijk op meerdere posities proberen te versterken, maar is ondertussen ook druk bezig met nieuw talent voor de jeugdopleiding. De contracten van meerdere jeugdspelers werden de afgelopen maanden al opengebroken. Ajax kijkt niet alleen in de eigen vijver, maar ook daarbuiten. Volgens Hau is Karl in ieder geval één talenten van buitenaf die in Amsterdam op het lijstje staan. De verslaggever noemt Karl een speler ‘om in de gaten te houden’. Hij staat na elf wedstrijden in de B-Junioren Bundesliga al op achttien doelpunten en negen assists. Daarnaast was hij ook al vijf keer trefzeker in drie kwalificatiewedstrijden voor het EK Onder-17.

Artikel gaat verder onder video

Hau noemt Karl een ‘type straatkikker’. Het linkerbeen van het Duitse talent zou binnen de jeugdopleiding van Bayern München worden omschreven als ‘buitengewoon’. Binnen de Duitse grootmacht wordt er druk gediscussieerd over de toekomst van Karl. Volgens Hau zou de club hem willen overhevelen naar de Onder-19 en hem volgende zomer op huurbasis elders minuten willen laten maken. Ajax is in ieder geval een van de clubs die de ontwikkeling van Karl ‘in de gaten houdt’ en zelfs interesse hebben getoond. Real Madrid is de ontwikkeling van Karl eveneens opgevallen. Of er al gesprekken gaande zijn, wordt niet duidelijk. Karl wordt begeleid door niemand minder dan oud-prof Michael Ballack.

LEES OOK: Ajax-ster trekt shirt uit, Henderson's reactie laat fans lachen

Player to watch: Lennart Karl (16) spielt beim FC Bayern groß auf. Das Offensiv-Talent steht nach 11 Spielen in der B-Junioren-Bundesliga bei 18 Toren und 9 Assists. Hinzu kommen 5 Treffer beim DFB in 3 Quali-Spielen für die U17-EM.



Typ Straßenkicker. Sein linker Fuß wird am… pic.twitter.com/IGtepqjRdj — Kerry Hau (@kerry_hau) October 28, 2024

Rijkhoff

Ajax deed eerder dit kalenderjaar nog zaken met Borussia Dortmund. De Amsterdammers waren op zoek naar een nieuwe spits voor de beloftenploeg en kwamen in die zoektocht uit bij een oude bekende: Julian Rijkhoff. De inmiddels negentienjarige aanvalsleider verruilde Ajax begin 2021 voor Borussia Dortmund. Rijkhoff toonde daar weliswaar zijn potentie, maar tot een kans in de hoofdmacht kwam het niet. Ajax telde begin dit jaar ruim een miljoen euro neer om hem terug te halen. Hij speelde tot op heden elf wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht, zonder te scoren. Voor Jong Ajax was hij tien keer trefzeker in twintig wedstrijden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees Kwakman schrikt van Ajax en heeft 'te doen' met één speler: 'Hoelang wordt dit nog geaccepteerd?'

Eén speler oogst medelijden na afloop van Ajax - Willem II