'Hoe belangrijk hij voor het huidige Ajax is, zagen we pas toen hij zondag een keer níét speelde'

Het optreden van afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Willem II heeft bewezen hoe belangrijk is voor dit Ajax. Dat stelt Menno Pot althans. Ajax-trainer Francesco Farioli greep het duel met de promovendus uit Tilburg aan om liefst tien wijzigingen door te voeren ten opzichte van het bezoek aan Qarabag. Ramaj was een van de vele nieuwe namen in de basiself, maar zorgde volgens Pot vooral voor ‘onrust’ op het veld.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat niet Ramaj maar Pasveer de eerste doelman zou worden van Ajax, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De Amsterdammers namen Ramaj vorig jaar voor enkele miljoenen euro’s over van Eintracht Frankfurt. De Duitser moest zich in eerste instantie dulden achter Geronimo Rulli en Jay Gorter, maar toen beiden geblesseerd aan de kant stonden kreeg hij eindelijk zijn kans. Die greep Ramaj met beide handen. Hij gaf zijn basisplaats niet meer weg en zou uitgroeien tot een van de weinige lichtpuntjes in een voor Ajax dramatisch seizoen.

Farioli kiest voor Pasveer

De jonge Duitser leek dan ook de beste papieren te hebben om ook onder de nieuwe hoofdtrainer Farioli het vertrouwen te krijgen onder de lat, maar niets bleek minder waar. Farioli hakte in de aanloop naar de start van de voorrondes van de Europa League de knoop door: niet Ramaj, maar Pasveer zou het doel gaan verdedigen. Die keuze pakt vooralsnog goed uit. Met Pasveer in het elftal straalt de Amsterdamse defensie meer rust uit en staat de organisatie een stuk beter dan vorig seizoen. Dat bewees het thuisduel met Willem II, zo zag Pot. Ramaj mocht zich weer een keer laten zien, maar overtuigen deed hij allerminst.

“Hoe belangrijk Pasveer voor het huidige Ajax is, zagen we pas goed toen hij zondag een keer níét speelde. De druistige Diant Ramaj dribbelde een paar keer linea recta de problemen in met de bal aan de voet. Met hem keerde de onrust terug”, zo schrijft de Ajacied op de website van Het Parool. Pasveer keert woensdagavond in De Klassieker tegen Feyenoord normaal gesproken terug in het doel van Ajax. “Woensdag zal Pasveer doen wat hij altijd doet: coachen, praten, neerzetten, hoeken afdichten. ‘Preventief keepen’, zoals hij het zelf ooit omschreef: keepen met je verstand”, zo leest het.

Naast Pasveer ook Klaassen terug in De Klassieker

De Ajax-leiding kreeg in het afgelopen seizoen het verwijt dat de selectie niet voldoende in balans was. Dusan Tadic, Edson Álvarez en Jurriën Timber vertrokken, maar er kwam te weinig ervaring voor terug. Dat is inmiddels wel anders. Jordan Henderson streek begin dit kalenderjaar al neer in Amsterdam en met Wout Weghorst, Davy Klaassen en Daniele Rugani erbij herbergt de spelersgroep van Farioli voldoende routine. Tegen Feyenoord zal naast Pasveer vermoedelijk ook Klaassen zijn opwachting gaan maken. “Het leek er deze zomer totaal niet op dat Pasveer en Klaassen in deze Klassieker zouden acteren, maar de doelman met het zilvergrijze knotje, de eerste veertigplusser in Ajax 1, is terug in de ploeg terwijl de man met het Italiaanse kunstgras op zijn schedel, voor de tweede keer teruggekeerd bij de club van zijn hart, de Mister Ajax van deze eeuw is geworden met 227 gespeelde wedstrijden”, schrijft Pot.

Zowel Pasveer als Klaassen weet hoe het is om met Ajax De Klassieker tegen Feyenoord te spelen, al deed eerstgenoemde dat in het seizoen 2020/21 in een lege Kuip. “In de seizoenen erna was er wél publiek, maar zat Pasveer tijdens drie opeenvolgende edities op de bank. Tweemaal knokte Geró Rulli zich voor Pasveers ogen naar een gunstig resultaat in De Kuip. Tweemaal lukte dat dankzij een cruciaal doelpunt van Klaassen”, zo weet Pot zich nog te herinneren. Op 22 januari 2023 bezorgde Klaassen Ajax daarmee een punt, drie maanden later een plek in de finale van de KNVB Beker.

