Kenneth Perez verrast: ‘Ik moet de Ajax-supporters denk ik een groot compliment geven’

Kenneth Perez heeft de supporters van Ajax zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN een enorme blijk van waardering gegeven. Het Amsterdamse publiek kreeg zondagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen Willem II opnieuw een matige wedstrijd voorgeschoteld, maar toonde zich desondanks tevreden met de drie punten. Volgens Perez is het ‘bewonderswaardig’ dat de achterban zich zo opstelt.

Ajax is er alles aan gelegen om zich te revancheren voor de prestaties in de afgelopen jaren. Na de derde plaats in 2023 eindigden de Amsterdammers vorig jaar zelfs op de vijfde plek. Technisch directeur Alex Kroes stelde Francesco Farioli aan als nieuwe hoofdtrainer en de Italiaan moet de gevallen recordkampioen terug naar de top zien te krijgen. Dat valt echter niet mee. Ajax heeft afgelopen zomer niet tot nauwelijks kunnen investeren in de selectie, waardoor de grote renovatie na het dramatische vorige seizoen niet heeft kunnen plaatsvinden.

Artikel gaat verder onder video

Ajax presteert onder Farioli vooralsnog weliswaar een stuk beter dan een jaar geleden, maar het spelniveau - vooral aan de bal - is vooral in de laatste wedstrijden van ondermaats niveau geweest. De supporters blijven desondanks naar de Johan Cruijff ArenA komen en hun team een hart onder de riem steken. Dat is normaal in het voetbal, dat je je club ook in sportief mindere tijden blijft steunen, maar Perez weet dat het er in de Johan Cruijff ArenA ook heel anders aan toe kan gaan. “Ik moet denk ik een groot compliment aan de supporters geven. De meeste supporters hebben echt een heel kort geheugen. Als je kampioen bent geworden en je wint vervolgens drie wedstrijden niet, gaan ze fluiten. Met dit spel wordt Ajax onder normale omstandigheden onder een fluitconcert naar de rust begeleid en na de wedstrijd ook”, zo weet Perez.

LEES OOK: Francesco Farioli geeft opvallend interview bij ESPN na zwak optreden van Ajax

In de slotfase van het thuisduel met Willem II stak een deel van het Ajax-publiek z’n ongenoegen weliswaar niet onder stoelen of banken, maar over het algemeen viel het met het gemor vanaf de tribunes wel mee. “Nu klinkt er toch geklap, gejuich en zijn de supporters blij met de overwinning. De supporters hebben dus heel goed door wat voor Ajax dit is, namelijk niet zo’n heel goed Ajax. En ze weten dondersgoed waar ze een jaar geleden stonden”, zo doelt Perez op de historische laatste plaats, na de 5-2 nederlaag tegen PSV bijna een jaar geleden. “Dat vind ik dus wel knap van de supporters. Ze weten waar ze vandaan komen. Dat is best wel bewonderenswaardig, want dat besef is er meestal niet. Zeker bij een club als Ajax vind ik dit wel een knappe prestatie van de supporters”, aldus Perez.

Kritiek op Ajax

Dat maakt de kritiek op het voetbal van Ajax er echter niet minder op. Kees Kwakman was na het laatste fluitsignaal tegen Willem II duidelijk in zijn oordeel en vraagt zich af hoelang de aanpak van Farioli nog ‘geaccepteerd’ wordt. Willie Overtoom, oud-prof van onder meer Heracles Almelo en AZ, sluit een ‘gigantisch pak rammel’ in De Klassieker tegen Feyenoord zelfs niet uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen: 'Ajax wordt tien à twintig procent beter als hij meedoet'

Theo Janssen denkt dat één speler een heel groot verschil kan maken bij Ajax.