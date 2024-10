Francesco Farioli geeft opvallend interview bij ESPN na zwak optreden van Ajax

Francesco Farioli is trots op zijn ploeg na de overwinning van Ajax op Willem II. Ondanks dat de Amsterdammers zwak voor de dag kwamen en regelmatig uitgefloten werden door de eigen supporters, zag Farioli het optreden van zijn elftal als een prima prestatie.

"In mijn opinie was dit een hele positieve prestatie. We creëerden best een interessant totaal aantal kansen", geeft de Italiaanse oefenmeester aan in gesprek met verslaggever Christian Willaert van ESPN: "Niet dat het er heel veel waren in deze wedstrijd, maar we hadden er genoeg om minstens een extra goal te maken."

Artikel gaat verder onder video

Het beeld van de 'hele positieve prestatie' die Farioli schetst, was niet het beeld bij alle supporters van Ajax. Tijdens de wedstrijd werden spelers uitgefloten wegens het slaapverwekkende voetbal in de Johan Cruijff ArenA en toonden supporters op sociale media zich ook uiterst kritisch.

Farioli zag echter genoeg positieve dingen in negentig minuten. Een ander positief punt is volgens de trainer van Ajax het feit dat de tegenstander van vandaag nauwelijks in de buurt van doelman Diant Ramaj is gekomen: "Aan de andere kant hebben we niet veel tegen gekregen, de enige kans was aan het einde van de eerste helft, toen we zelf de bal verloren. Ik ben heel trots op de concentratie en energie die de spelers op het veld hebben gebracht", besluit de Italiaan, die zich mag opmaken voor zijn eerste Klassieker als trainer van Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit gaat er schuil achter de spitsenstrijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst

Een analyse over de strijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst bij Ajax.